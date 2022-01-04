Российская спортсменка впервые выиграла «Тур де Ски»

Общий результат Непряевой на «Тур де Ски» составил 1 час 59 минут 38,5 секунды. Сейчас спортсменке 26 лет. Она является бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2018 г. в эстафете, а также двукратным бронзовым призером чемпионата мира 2019 г. в скиатлоне и эстафете и двукратной чемпионкой мира по бегу на роликовых лыжах.