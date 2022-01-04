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Российская спортсменка впервые выиграла «Тур де Ски»

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Лыжница Наталья Непряева стала первой в истории россиянкой, одержавшей победу в общем зачете гонки «Тур де Ски». Ранее она дважды занимала второе место.

Сегодня в итальянском Валь-ди-Фьемме состоялась финальное соревнование в рамках «Тур де Ски» среди женщин. Непряева пришла четвертой в результате масс-старта на 10 км свободным стилем. Тем не менее это не помешало ей остаться лидером в рамках общего зачета.

Второе место по итогам всей гонки заняла шведка Эбба Андерссон, а третье — Хейди Венг из Норвегии. Еще одна россиянка Татьяна Сорина оказалась на шестой позиции.

Общий результат Непряевой на «Тур де Ски» составил 1 час 59 минут 38,5 секунды. Сейчас спортсменке 26 лет. Она является бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2018 г. в эстафете, а также двукратным бронзовым призером чемпионата мира 2019 г. в скиатлоне и эстафете и двукратной чемпионкой мира по бегу на роликовых лыжах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных