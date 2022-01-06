Мурашко рассказал о заражении «омикроном» среди не выезжавших за рубеж россиян

«Вирус отличает крайне высокая контагиозность, то есть заразность, он очень быстро распространяется. Сегодня мы видим в нашей стране не только «завозные» случаи заражения новым штаммом. В регионах уже есть случаи выявления «омикрона» у людей, не покидавших пределы нашей страны», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).