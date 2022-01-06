Мурашко рассказал о заражении «омикроном» среди не выезжавших за рубеж россиян
Первые случаи заражения южноафриканским штаммом коронавируса «омикрон» стали выявлять в России у людей, которые не выезжали за границу, рассказал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.
«Вирус отличает крайне высокая контагиозность, то есть заразность, он очень быстро распространяется. Сегодня мы видим в нашей стране не только «завозные» случаи заражения новым штаммом. В регионах уже есть случаи выявления «омикрона» у людей, не покидавших пределы нашей страны», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Первые случаи заражения «омикроном» в России зафиксировали у людей, вернувшихся из ЮАР. Как сообщал Роспотребнадзор, их всех поместили в больницы Подмосковья. Несмотря на это, штамм стали находить в других регионах страны. В частности, его зафиксировали в Карелии, Нижегородской области, Пермском крае и Иркутске.
30 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявили 103 случая заражения южноафриканским штаммом коронавируса. Она уточнила, что речь идет о людях, приехавших из других стран или близко контактировавших с прибывшими.
«Омикрон» нашли на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Данные изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее Попова. При этом он реже вызывает тяжелое течение COVID-19, отмечала она.