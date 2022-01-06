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В Иркутске выявили два случая заражения «омикроном» у детей

Ведомости

Два случая заражения штаммом коронавируса «омикрон» выявили в Иркутске у детей из разных семей, болезнь протекает легко, с симптомами, характерными для COVID-19, говорится на сайте правительства Иркутской области.

«Данный штамм подтвержден у двух детей из разных семей, контактировавшие с ними взрослые в настоящее время проходят обследование. Врачи отмечают у заболевших легкое течение инфекции с симптомами, характерными для коронавируса», — говорится в сообщении.

И. о. министра здравоохранения региона Анна Данилова напомнила, что, несмотря на легкое течение болезни при «омикроне», нужно соблюдать меры профилактики. Штамм «омикрон» распространяется в четыре раза быстрее, чем ранее известные штаммы, поэтому заражается все больше людей.

Ранее сегодня о первом случае сообщил Роспотребнадзор Пермского края. Зараженный пациент приехал в регион из Египта транзитом через Москву. Других случаев заражения в крае не выявили. Также о случаях заражения «омикроном» сообщали власти Нижегородской области и Карелии.

«Омикрон» нашли на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Данные изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее Попова.

Ранее по теме: В Пермском крае выявили первый случай заражения «омикроном»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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