В Иркутске выявили два случая заражения «омикроном» у детей
Два случая заражения штаммом коронавируса «омикрон» выявили в Иркутске у детей из разных семей, болезнь протекает легко, с симптомами, характерными для COVID-19, говорится на сайте правительства Иркутской области.
«Данный штамм подтвержден у двух детей из разных семей, контактировавшие с ними взрослые в настоящее время проходят обследование. Врачи отмечают у заболевших легкое течение инфекции с симптомами, характерными для коронавируса», — говорится в сообщении.
И. о. министра здравоохранения региона Анна Данилова напомнила, что, несмотря на легкое течение болезни при «омикроне», нужно соблюдать меры профилактики. Штамм «омикрон» распространяется в четыре раза быстрее, чем ранее известные штаммы, поэтому заражается все больше людей.
Ранее сегодня о первом случае сообщил Роспотребнадзор Пермского края. Зараженный пациент приехал в регион из Египта транзитом через Москву. Других случаев заражения в крае не выявили. Также о случаях заражения «омикроном» сообщали власти Нижегородской области и Карелии.
«Омикрон» нашли на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Данные изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее Попова.