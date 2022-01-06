В Пермском крае выявили первый случай заражения «омикроном»

Зараженный был госпитализирован в Пермскую краевую клиническую инфекционную больницу. Он перенес заболевание в легкой форме и уже выздоровел. Контактировавшие с ним люди были изолированы и получили отрицательные результаты теста на коронавирус. Новых случаев заражения омикроном в регионе не выявили, добавили в ведомстве.