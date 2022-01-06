В Пермском крае выявили первый случай заражения «омикроном»
Первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон» был выявлен 29 декабря в Пермском крае, говорится на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
«Гражданин прибыл в Пермь из Египта транзитом через Москву. Биологический материал был доставлен в ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной» Роспотребнадзора для фрагментного секвенирования, в результате которого подтвержден штамм «омикрон», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Зараженный был госпитализирован в Пермскую краевую клиническую инфекционную больницу. Он перенес заболевание в легкой форме и уже выздоровел. Контактировавшие с ним люди были изолированы и получили отрицательные результаты теста на коронавирус. Новых случаев заражения омикроном в регионе не выявили, добавили в ведомстве.
4 января министр здравоохранения Нижегородской области, заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов сообщил о выявлении в регионе первого случая заражения омикроном. У заболевшей женщины развилась пневмония, легкие поражены на 25%.
30 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявили 103 случая заражения южноафриканским штаммом коронавируса. Она уточнила, что речь идет о людях, приехавших из других стран или близко контактировавших с ними.
«Омикрон» нашли на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Данные изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее Попова.