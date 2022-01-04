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В Нижегородской области выявили первый случай заражения штаммом «омикрон»

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Первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса «омикрон» зафиксирован в Нижегородской области, сообщил на своей странице в Instagram министр здравоохранения региона, заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.

Он рассказал, что речь идет о 28-летней женщине, которая не прошла вакцинацию от коронавируса. Ее самочувствие оценивается как средней степени тяжести. Она находится в одном из ковидных госпиталей Нижнего Новгорода.

«Заболевание сопровождается вирусной пневмонией (КТ1 — до 25% поражения легких)», — рассказал министр. Он уточнил, что женщина, вероятно, заразилась «омикроном» вне территории Нижегородской области.

30 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявили 103 случая заражения южноафриканским штаммом коронавируса. Она уточнила, что речь идет о людях, приехавших из других стран или близко контактировавших с ними.

2 января министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о выявлении первого случая заражения «омикроном» в регионе. Вирус обнаружили у женщины, вернувшейся из Франции. Пациентка находилась в удовлетворительном состоянии.

«Омикрон» нашли на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Данные изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее Попова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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