В Нижегородской области выявили первый случай заражения штаммом «омикрон»
Первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса «омикрон» зафиксирован в Нижегородской области, сообщил на своей странице в Instagram министр здравоохранения региона, заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.
Он рассказал, что речь идет о 28-летней женщине, которая не прошла вакцинацию от коронавируса. Ее самочувствие оценивается как средней степени тяжести. Она находится в одном из ковидных госпиталей Нижнего Новгорода.
«Заболевание сопровождается вирусной пневмонией (КТ1 — до 25% поражения легких)», — рассказал министр. Он уточнил, что женщина, вероятно, заразилась «омикроном» вне территории Нижегородской области.
30 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявили 103 случая заражения южноафриканским штаммом коронавируса. Она уточнила, что речь идет о людях, приехавших из других стран или близко контактировавших с ними.
2 января министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о выявлении первого случая заражения «омикроном» в регионе. Вирус обнаружили у женщины, вернувшейся из Франции. Пациентка находилась в удовлетворительном состоянии.
«Омикрон» нашли на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Данные изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее Попова.