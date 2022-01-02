Первый случай заражения штаммом «омикрон» обнаружили в Карелии
В Карелии зарегистрировали первый случай заражения «омикрон»-штаммом. Об этом рассказал в воскресенье, 2 декабря, министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.
Он заявил, что штамм был обнаружен у вернувшейся из Франции женщины. По словам чиновника, жалоб у пациентки нет, ее состояние оценивается как удовлетворительное.
30 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что количество случаев заболевания новым штаммом коронавируса в России достигло 103. Попова назвала дальнейшее распространение «омикрона» неизбежным, однако заверила, что значительная часть вакцин от коронавируса, включая «Спутник V», защищает от штамма и сдерживает его распространение.
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники в региональных правительствах, что кабмин ожидает начала новой волны пандемии COVID-19 в январе - феврале 2022 г. и роста суточной заболеваемости до 50 000 случаев. Опасения, как утверждают собеседники агентства, связаны с «омикрон»-штаммом.
Максимальный суточный прирост заражений коронавирусом в стране был зафиксирован 6 ноября и составил 41 335 случаев. После этого показатель постепенно стал снижаться. В воскресенье он достиг минимальных с 13 сентября 18 233 случаев.