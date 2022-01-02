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Первый случай заражения штаммом «омикрон» обнаружили в Карелии

Ведомости

В Карелии зарегистрировали первый случай заражения «омикрон»-штаммом. Об этом рассказал в воскресенье, 2 декабря, министр здравоохранения региона Михаил Охлопков. 

Он заявил, что штамм был обнаружен у вернувшейся из Франции женщины. По словам чиновника, жалоб у пациентки нет, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

30 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что количество случаев заболевания новым штаммом коронавируса в России достигло 103. Попова назвала дальнейшее распространение «омикрона» неизбежным, однако заверила, что значительная часть вакцин от коронавируса, включая «Спутник V», защищает от штамма и сдерживает его распространение.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники в региональных правительствах, что кабмин ожидает начала новой волны пандемии COVID-19 в январе - феврале 2022 г. и роста суточной заболеваемости до 50 000 случаев. Опасения, как утверждают собеседники агентства, связаны с «омикрон»-штаммом.

Максимальный суточный прирост заражений коронавирусом в стране был зафиксирован 6 ноября и составил 41 335 случаев. После этого показатель постепенно стал снижаться. В воскресенье он достиг минимальных с 13 сентября 18 233 случаев. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных