Первый случай заражения штаммом «омикрон» обнаружили в Карелии

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники в региональных правительствах, что кабмин ожидает начала новой волны пандемии COVID-19 в январе - феврале 2022 г. и роста суточной заболеваемости до 50 000 случаев. Опасения, как утверждают собеседники агентства, связаны с «омикрон»-штаммом.