В Госдуме предложили ввести штрафы за нарушение тишины ночью

«Планируется, что данный состав войдет в статью "Хулиганство" в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях РФ, внесение которого в Государственную думу ожидается в ближайшее время», – говорила Рукавишникова, отмечая, что штраф за такие нарушения может взиматься и в дневное время. Она подчеркивала, что «подобные проявления неуважения к обществу должны строго пресекаться». Аналогичные поправки предлагал внести мэр Москвы Сергей Собянин в столичное законодательство.