Газета
Общество

В Госдуме предложили ввести штрафы за нарушение тишины ночью

Ведомости

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на отзыв в правительство законопроект с поправками в Кодекс об административном правонарушении (КоАП), которые предполагают введение штрафов за нарушение тишины ночью. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к документу.

Как следует из документа, «всё больше должностных лиц и граждан, нарушающих тишину и покой граждан в ночное время, уходят от ответственности, а виновные не подвергаются справедливым санкциям и продолжают нарушать права граждан».

В связи с этим Нилов предлагает ввести в КоАП административные штрафы за это нарушение: для граждан — от 2400 до 5000 руб., для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 руб., для юрлиц — от 50 000 до 100 000 руб.

В августе 2021 г. первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова говорила, что штраф за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей могут ввести для всех российских городов.

«Планируется, что данный состав войдет в статью "Хулиганство" в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях РФ, внесение которого в Государственную думу ожидается в ближайшее время», – говорила Рукавишникова, отмечая, что штраф за такие нарушения может взиматься и в дневное время. Она подчеркивала, что «подобные проявления неуважения к обществу должны строго пресекаться». Аналогичные поправки предлагал внести мэр Москвы Сергей Собянин в столичное законодательство.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных