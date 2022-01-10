В Госдуме предложили ввести штрафы за нарушение тишины ночью
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на отзыв в правительство законопроект с поправками в Кодекс об административном правонарушении (КоАП), которые предполагают введение штрафов за нарушение тишины ночью. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к документу.
Как следует из документа, «всё больше должностных лиц и граждан, нарушающих тишину и покой граждан в ночное время, уходят от ответственности, а виновные не подвергаются справедливым санкциям и продолжают нарушать права граждан».
В связи с этим Нилов предлагает ввести в КоАП административные штрафы за это нарушение: для граждан — от 2400 до 5000 руб., для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 руб., для юрлиц — от 50 000 до 100 000 руб.
В августе 2021 г. первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова говорила, что штраф за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей могут ввести для всех российских городов.
«Планируется, что данный состав войдет в статью "Хулиганство" в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях РФ, внесение которого в Государственную думу ожидается в ближайшее время», – говорила Рукавишникова, отмечая, что штраф за такие нарушения может взиматься и в дневное время. Она подчеркивала, что «подобные проявления неуважения к обществу должны строго пресекаться». Аналогичные поправки предлагал внести мэр Москвы Сергей Собянин в столичное законодательство.