Штраф за нарушение тишины водителями могут ввести по всей России
Штраф за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей могут ввести для всех российских городов, сообщила «РИА Новости» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
«Планируется, что данный состав войдет в статью "Хулиганство" в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях РФ, внесение которого в Государственную думу ожидается в ближайшее время», – сказала Рукавишникова, отметив, что штраф за такие нарушения может взиматься и в дневное время. Она также подчеркнула, что «подобные проявления неуважения к обществу должны строго пресекаться».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что внесет в Московскую городскую думу законопроект о повышении штрафа за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами с 500 до 5000 руб., а также предложит усилить ответственность за подобные деяния Госдуме. Минимальный штраф в 5000 руб. планируется привязать к мощности автомобиля по аналогии с транспортным налогом.