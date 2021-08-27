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Штраф за нарушение тишины водителями могут ввести по всей России

Ведомости

Штраф за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей могут ввести для всех российских городов, сообщила «РИА Новости» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

«Планируется, что данный состав войдет в статью "Хулиганство" в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях РФ, внесение которого в Государственную думу ожидается в ближайшее время», – сказала Рукавишникова, отметив, что штраф за такие нарушения может взиматься и в дневное время. Она также подчеркнула, что «подобные проявления неуважения к обществу должны строго пресекаться».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что внесет в Московскую городскую думу законопроект о повышении штрафа за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами с 500 до 5000 руб., а также предложит усилить ответственность за подобные деяния Госдуме. Минимальный штраф в 5000 руб. планируется привязать к мощности автомобиля по аналогии с транспортным налогом.

Ранее по теме: Собянин предложил ужесточить наказание за нарушение тишины автомобилистами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных