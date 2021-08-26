Собянин предложил ужесточить наказание за нарушение тишины автомобилистами
Мэр столицы Сергей Собянин внесет в Московскую городскую думу законопроект о повышении штрафа за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами с 500 до 5000 руб., а также предложит усилить ответственность за подобные деяния Госдуме. Об этом глава города сообщил в своем блоге.
«Отдельные «отмороженные» автомобилисты достали москвичей. Всю ночь напролет гоняют под окнами на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой», — заявил Собянин.
Он охарактеризовал существующие административные наказания за подобные действия как «совсем никакие». «Штраф 500 руб. с учетом того, что владельцы этих мотоциклов и авто люди далеко не бедные — им как мертвому припарка», — уточнил мэр.
Собянин отметил, что законопроект о наказании за преднамеренное нарушение тишины водителями будет внесен в городскую думу в ближайшее время. Минимальный штраф в 5000 руб. планируется привязать к мощности автомобиля по аналогии с транспортным налогом.
Кроме того, в соответствии с законопроектом, машины и мотоциклы нарушителей могут эвакуировать на штрафстоянку, где специалисты выяснят, почему в транспортном средстве отсутствует или не работает глушитель.