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Собянин предложил ужесточить наказание за нарушение тишины автомобилистами

Ведомости

Мэр столицы Сергей Собянин внесет в Московскую городскую думу законопроект о повышении штрафа за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами с 500 до 5000 руб., а также предложит усилить ответственность за подобные деяния Госдуме. Об этом глава города сообщил в своем блоге.

«Отдельные «отмороженные» автомобилисты достали москвичей. Всю ночь напролет гоняют под окнами на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой», — заявил Собянин.

Он охарактеризовал существующие административные наказания за подобные действия как «совсем никакие». «Штраф 500 руб. с учетом того, что владельцы этих мотоциклов и авто люди далеко не бедные — им как мертвому припарка», — уточнил мэр.

Собянин отметил, что законопроект о наказании за преднамеренное нарушение тишины водителями будет внесен в городскую думу в ближайшее время. Минимальный штраф в 5000 руб. планируется привязать к мощности автомобиля по аналогии с транспортным налогом.

Кроме того, в соответствии с законопроектом, машины и мотоциклы нарушителей могут эвакуировать на штрафстоянку, где специалисты выяснят, почему в транспортном средстве отсутствует или не работает глушитель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных