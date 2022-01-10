В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19
Заболеваемость коронавирусом может вырасти к концу новогодних праздников из-за распространения штамма омикрон, заявил руководитель научной группы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в эфире «России 1».
«К концу праздников, может быть, сразу после них у нас может случиться подъем заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма омикрон», — заявил Хафизов (цитата по «РИА Новости»).
Омикрон нашли на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Данные изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее Попова. При этом он реже вызывает тяжелое течение COVID-19, отмечала она.
30 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявили 103 случая заражения южноафриканским штаммом коронавируса. Она уточнила, что речь идет о людях, приехавших из других стран или близко контактировавших с прибывшими. Позднее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что омикрон выявили и у тех, кто не покидали страну.