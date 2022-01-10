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В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19

Ведомости

Заболеваемость коронавирусом может вырасти к концу новогодних праздников из-за распространения штамма омикрон, заявил руководитель научной группы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в эфире «России 1».

«К концу праздников, может быть, сразу после них у нас может случиться подъем заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма омикрон», — заявил Хафизов (цитата по «РИА Новости»).

Омикрон нашли на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Данные изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее Попова. При этом он реже вызывает тяжелое течение COVID-19, отмечала она.

30 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявили 103 случая заражения южноафриканским штаммом коронавируса. Она уточнила, что речь идет о людях, приехавших из других стран или близко контактировавших с прибывшими. Позднее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что омикрон выявили и у тех, кто не покидали страну.

Ранее по теме: Мурашко рассказал о заражении «омикроном» среди не выезжавших за рубеж россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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