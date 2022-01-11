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Регулятор ЕС одобрил клинические испытания «Спутника V»

Ведомости

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил замглавы научного центра имени Гамалеи Денис Логунов в эфире Youtube-канала «Соловьев.Live».

«ЕМА уже приезжало, и у нас нет критических замечаний по части проведения клинических исследований, мы получили положительное заключение», — заявил Логунов. Сейчас идет гармонизация производственных стандартов. В будущем их нужно будет гармонизировать со стандартами ЕС и Китая, добавил Логунов.

«Спутник V» пока не одобрен в ЕС. Первой страной ЕС, принявшей решение не ждать постановления европейского регулятора и одобрившей использование «Спутника V» на национальном уровне, стала Венгрия, затем это сделала Словакия. Представители ЕС ранее заявляли, что производитель вакцины предоставил не все нужные документы. Препарат также пока не получил одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее по теме: В ВОЗ сообщили подробности процесса одобрения «Спутника V»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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