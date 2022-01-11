Регулятор ЕС одобрил клинические испытания «Спутника V»
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил замглавы научного центра имени Гамалеи Денис Логунов в эфире Youtube-канала «Соловьев.Live».
«ЕМА уже приезжало, и у нас нет критических замечаний по части проведения клинических исследований, мы получили положительное заключение», — заявил Логунов. Сейчас идет гармонизация производственных стандартов. В будущем их нужно будет гармонизировать со стандартами ЕС и Китая, добавил Логунов.
«Спутник V» пока не одобрен в ЕС. Первой страной ЕС, принявшей решение не ждать постановления европейского регулятора и одобрившей использование «Спутника V» на национальном уровне, стала Венгрия, затем это сделала Словакия. Представители ЕС ранее заявляли, что производитель вакцины предоставил не все нужные документы. Препарат также пока не получил одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).