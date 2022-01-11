Регулятор ЕС одобрил клинические испытания «Спутника V»

«ЕМА уже приезжало, и у нас нет критических замечаний по части проведения клинических исследований, мы получили положительное заключение», — заявил Логунов. Сейчас идет гармонизация производственных стандартов. В будущем их нужно будет гармонизировать со стандартами ЕС и Китая, добавил Логунов.