В России за сутки выявили 17 946 случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 17 946 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель второй день подряд превышает 17 000. Также за сутки от COVID-19 скончались 745 человек.
За весь период пандемии в России выявили 10 702 150 случаев болезни. 9 758 364 пациента вылечились от вируса, 318 432 – скончались.
В Москве за сутки выявили 4008 случаев заражения – показатель превышает отметку в 4000 второй день подряд. 777 пациентов с COVID-19 за сутки были госпитализированы, на ИВЛ находятся 500 человек.
Высокий суточный прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 1659 случаев, Московской (1238), Ростовской (367), Свердловской (366) областях, Краснодарском крае (347 случаев).
По данным оперштаба на 6 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 62,6%. Прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали более 79 млн россиян, а полностью привились 75,1 млн человек.