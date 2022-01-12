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В России за сутки выявили 17 946 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 17 946 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель второй день подряд превышает 17 000. Также за сутки от COVID-19 скончались 745 человек.

За весь период пандемии в России выявили 10 702 150 случаев болезни. 9 758 364 пациента вылечились от вируса, 318 432 – скончались.

В Москве за сутки выявили 4008 случаев заражения – показатель превышает отметку в 4000 второй день подряд. 777 пациентов с COVID-19 за сутки были госпитализированы, на ИВЛ находятся 500 человек.

Высокий суточный прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 1659 случаев, Московской (1238), Ростовской (367), Свердловской (366) областях, Краснодарском крае (347 случаев).

По данным оперштаба на 6 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 62,6%. Прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали более 79 млн россиян, а полностью привились 75,1 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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