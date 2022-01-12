ВОЗ сообщила о росте количества заболевших COVID-19 за неделю на 55%
Более 15 млн человек в мире заразились коронавирусом на прошлой неделе – показатель стал максимальным за весь период пандемии, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). За неделю число случаев заражения выросло на 55%. При этом смертность осталась почти на прежнем уровне.
За ту же неделю число случаев смерти от COVID-19 выросло на 3,61% и составило 43 666. За весь период пандемии в мире выявили 308,5 млн случаев заражения коронавирусом, около 5,5 млн человек скончались. Также в мире было сделано 9,2 млрд прививок от коронавируса.
С ноября в мире начал распространяться новый штамм коронавируса «омикрон». Его выявили на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом он реже вызывает тяжелое течение COVID-19, отмечала она.
Ранее замглавы Научного центра им. Гамалеи Денис Логунов рассказал, что, по данным ученых, при «омикроне» количество госпитализаций снизилось втрое, число тяжелых пациентов среди госпитализированных – в 2,9 раза в ЮАР, а в Великобритании – на 70%. Смертность при заражении «омикроном» снижается в 4,17 раза. Логунов также заявлял, что из-за высокого уровня заболеваемости при «омикроне» снижение числа госпитализаций и тяжелобольных может «перекрываться» количеством заболевших, поэтому система здравоохранения находится в напряжении.