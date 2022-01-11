Мурашко опроверг информацию о более легком течении COVID-19 при «омикроне»

«Несмотря на ряд заявлений, что "омикрон" дает там где-то не столь тяжелое течение, как «дельта», хочу проинформировать, что, к сожалению, все-таки это не так, потому что реанимационные отделения в ковид-госпиталях и вообще койки – мы контактируем с нашими коллегами за рубежом – заполнены», — заявил Мурашко. Он отметил, что большинство госпитализированных с COVID-19 – невакцинированные люди, особенно люди старшего возраста.