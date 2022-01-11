Мурашко опроверг информацию о более легком течении COVID-19 при «омикроне»
Информация, что при заражении штаммом «омикрон» коронавирус протекает не так тяжело, неверна, в зарубежных странах, где штамм распространяется, койки в больницах заполнены пациентами, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Несмотря на ряд заявлений, что "омикрон" дает там где-то не столь тяжелое течение, как «дельта», хочу проинформировать, что, к сожалению, все-таки это не так, потому что реанимационные отделения в ковид-госпиталях и вообще койки – мы контактируем с нашими коллегами за рубежом – заполнены», — заявил Мурашко. Он отметил, что большинство госпитализированных с COVID-19 – невакцинированные люди, особенно люди старшего возраста.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что инкубационный период при заражении «омикроном» короче, поэтому человек может быть заразным уже через день или два после инфицирования. Симптомы болезни могут появиться на третьи-пятые сутки. Попова призвала при ухудшении состояния оставаться дома и вызывать врача, а работодатели не должны допускать на рабочее место сотрудников с симптомами ОРВИ.
Ранее сегодня замглавы НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов рассказал, что, по данным ученых, при «омикроне» количество госпитализаций снизилось втрое, число тяжелых пациентов среди госпитализированных – в 2,9 раза в ЮАР, а в Великобритании – на 70%. Смертность при заражении «омикроном» снижается в 4,17 раза. Логунов добавил, что из-за высокого уровня заболеваемости при «омикроне» снижение числа госпитализаций и тяжелобольных может «перекрываться» количеством заболевших, поэтому система здравоохранения находится в напряжении.
«Омикрон» выявили на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом он реже вызывает тяжелое течение COVID-19, отмечала она.