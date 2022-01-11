В центре Гамалеи спрогнозировали рост заболеваемости из-за омикрона

Он рассказал со ссылкой на данные ученых и СМИ, что штамм распространяется очень быстро, однако у него есть положительное влияние. При омикроне количество госпитализаций снизилось втрое, число тяжелых пациентов среди госпитализированных – в 2,9 раза в ЮАР, а в Великобритании – на 70%. Смертность при заражении омикроном снижается в 4,17 раза.