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В центре Гамалеи спрогнозировали рост заболеваемости из-за омикрона

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Заболеваемость коронавирусом в России значительно вырастет в конце января – начале февраля из-за распространения штамма омикрон, заявил замглавы научного центра имени Гамалеи Денис Логунов в эфире Youtube-канала «Соловьев.Live».

«Конечно же, он (омикрон) на территории Российской Федерации уже есть, и абсолютно уверен, что до конца января – в начале февраля у нас также будет значимый абсолютно подъем заболеваемости штаммом омикрон», — заявил Логунов.

Он рассказал со ссылкой на данные ученых и СМИ, что штамм распространяется очень быстро, однако у него есть положительное влияние. При омикроне количество госпитализаций снизилось втрое, число тяжелых пациентов среди госпитализированных – в 2,9 раза в ЮАР, а в Великобритании – на 70%. Смертность при заражении омикроном снижается в 4,17 раза.

Из-за высокого уровня заболеваемости при омикроне снижение числа госпитализаций и тяжело больных, по словам эксперта, может «перекрываться» количеством заболевших, поэтому система здравоохранения находится в напряжении.

Омикрон выявили на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом он реже вызывает тяжелое течение COVID-19, отмечала она.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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