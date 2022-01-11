В центре Гамалеи спрогнозировали рост заболеваемости из-за омикрона
Заболеваемость коронавирусом в России значительно вырастет в конце января – начале февраля из-за распространения штамма омикрон, заявил замглавы научного центра имени Гамалеи Денис Логунов в эфире Youtube-канала «Соловьев.Live».
«Конечно же, он (омикрон) на территории Российской Федерации уже есть, и абсолютно уверен, что до конца января – в начале февраля у нас также будет значимый абсолютно подъем заболеваемости штаммом омикрон», — заявил Логунов.
Он рассказал со ссылкой на данные ученых и СМИ, что штамм распространяется очень быстро, однако у него есть положительное влияние. При омикроне количество госпитализаций снизилось втрое, число тяжелых пациентов среди госпитализированных – в 2,9 раза в ЮАР, а в Великобритании – на 70%. Смертность при заражении омикроном снижается в 4,17 раза.
Из-за высокого уровня заболеваемости при омикроне снижение числа госпитализаций и тяжело больных, по словам эксперта, может «перекрываться» количеством заболевших, поэтому система здравоохранения находится в напряжении.
Омикрон выявили на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом он реже вызывает тяжелое течение COVID-19, отмечала она.