Голикова заявила о неизбежности подъема заболеваемости COVID-19
Рост заболеваемости COVID-19 в России неизбежен, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами правительства при участии президента Владимира Путина.
«Мы уже сейчас понимаем, что нового эпидемического подъема не избежать. Наша задача — принять исчерпывающие меры по сдерживанию распространения инфекции», — подчеркнула Голикова. Она также отметила, что в столичном регионе страны, а также в ряде других субъектов наблюдается распространение штамма «омикрон» — на данный момент в стране зафиксировано 698 случаев заболевания.
В соответствии с прогнозами, столичный регион первым примет на себя первый «удар» распространения нового штамма, подчеркнула вице-премьер. При том уровне заражаемости, который демонстрирует новым штамм, показатели заболеваемости могут быть «кратно превышены».
«Мы отрабатываем дополнительные мероприятия срочного реагирования, в том числе финансового обеспечения, того, что, возможно, если неблагоприятный сценарий подтвердится, нам необходимо будет реализовывать», — отметила вице-премьер. Эти предложения будут сформулированы до конца недели, а уже на следующей председатель правительства Михаил Мишустин проведет совещание с главами всех регионов страны.
С начала 2022 г. по всему активно распространяется штамм коронавируса омикрон. Его выявили на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом он реже вызывает тяжелое течение COVID-19, отмечала она.
Ранее замглавы научного центра имени Гамалеи Денис Логунов рассказал, что, по данным ученых, при омикроне количество госпитализаций снизилось втрое, число тяжелых пациентов среди госпитализированных – в 2,9 раза в ЮАР, а в Великобритании – на 70%. Смертность при заражении «омикроном» снижается в 4,17 раза. Из-за высокого уровня заболеваемости при омикроне, по его словам, снижение числа госпитализаций и тяжелобольных может «перекрываться» количеством заболевших, поэтому система здравоохранения находится в напряжении.
По состоянию на 12 января, выявили 10 702 150 случаев болезни. 9 758 364 пациента вылечились от вируса, 318 432 – скончались. По данным оперштаба на 12 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 63,2%. Прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали более 79 млн россиян, а полностью привились 75,1 млн человек.