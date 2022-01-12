Умер сыгравший в «Глухаре» и «Универе» актер Алексей Герилович

Герилович родился в 1973 г. В 1998 г. окончил Белорусскую государственную академию искусств, в 2004 г. — Школу актерского мастерства Юрия Грымова. На его счету более 60 работ, однако большую известность ему принесли роли в сериалах «Глухарь», «Универ», «Интерны» и «Карпов».