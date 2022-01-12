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Умер сыгравший в «Глухаре» и «Универе» актер Алексей Герилович

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Российский актер Алексей Герилович найден мертвым в своей квартире в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Как сообщает источник, Гериловича обнаружил друг, который приехал в его квартиру. Актер несколько дней не выходил на связь. «По предварительным данным, умер Герилович естественной смертью», — добавил собеседник. О смерти актера также сообщает Telegram-канал «112».

Герилович родился в 1973 г. В 1998 г. окончил Белорусскую государственную академию искусств, в 2004 г. — Школу актерского мастерства Юрия Грымова. На его счету более 60 работ, однако большую известность ему принесли роли в сериалах «Глухарь», «Универ», «Интерны» и «Карпов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных