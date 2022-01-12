Россельхознадзор приостановил ввоз мяса из Казахстана
Россельхознадзор 12 января ввел временные ограничения на экспорт из Казахстана живых животных и мяса из-за ухудшения ситуации с вирусом ящура, говорится на сайте ведомства.
«С 12 января 2022 г. вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Казахстана следующей продукции: восприимчивых к ящуру живых животных, включая животных-компаньонов, а также диких, цирковых и зоопарковых животных», — говорится в сообщении.
Также будет ограничен экспорт генетического материала, сырого мяса, молока и молочной продукции, не подвергнутых тепловой обработке, шерсти, шкур, кожи, кормов и кормовых добавок животного происхождения, б/у оборудования для содержания и убоя животных. Россельхознадзор ограничил также транзит через Россию живых животных, восприимчивых к ящуру, которые были выращены в Казахстане.
20 декабря Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию лимонов, мандаринов, перца, винограда и гранатов 33 производителей из Турции и Ирана. Запрет связан с обнаружением остаточных количеств 12 пестицидов, десять из которых не зарегистрированы в России и не разрешены для применения, а также из-за превышения содержания некоторых из них в два раза.