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Россельхознадзор приостановил ввоз мяса из Казахстана

Ведомости

Россельхознадзор 12 января ввел временные ограничения на экспорт из Казахстана живых животных и мяса из-за ухудшения ситуации с вирусом ящура, говорится на сайте ведомства.

«С 12 января 2022 г. вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Казахстана следующей продукции: восприимчивых к ящуру живых животных, включая животных-компаньонов, а также диких, цирковых и зоопарковых животных», — говорится в сообщении.

Также будет ограничен экспорт генетического материала, сырого мяса, молока и молочной продукции, не подвергнутых тепловой обработке, шерсти, шкур, кожи, кормов и кормовых добавок животного происхождения, б/у оборудования для содержания и убоя животных. Россельхознадзор ограничил также транзит через Россию живых животных, восприимчивых к ящуру, которые были выращены в Казахстане.

20 декабря Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию лимонов, мандаринов, перца, винограда и гранатов 33 производителей из Турции и Ирана. Запрет связан с обнаружением остаточных количеств 12 пестицидов, десять из которых не зарегистрированы в России и не разрешены для применения, а также из-за превышения содержания некоторых из них в два раза.

Ранее по теме: Роспотребнадзор приостановил ввоз гранатов и винограда из Ирана и Турции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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