В Роспотребнадзоре спрогнозировали скорый рост заболеваемости COVID-19
Заболеваемость коронавирусом в России может значительно вырасти в ближайшие недели, суточный прирост может достигнуть шестизначных цифр, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.
«С учетом того, что уже началась местная передача вируса, в течение ближайших недель ожидается значительный рост числа заболевших, так как этот вирус заразнее варианта "дельта", а инкубационный период короче», — заявила Пшеничная. По ее словам, человек может начать распространять вирус на второй-третий день после заражения, а симптомы COVID-19 могут появиться на третий-пятый день.
11 января руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о возможном росте числа заболевших коронавирусом в России за сутки до шестизначных чисел. По ее словам, такое возможно при пессимистичном варианте развития событий. Ухудшение ситуации с заболеваемостью допускала и вице-премьер Татьяна Голикова. Согласно прогнозам, первый «удар» распространения штамма коронавируса омикрон примет на себя столичный регион. Там, а также в ряде других субъектов наблюдается распространение омикрона — на данный момент в стране зафиксировано 698 случаев заболевания.
Штамм омикрон активно распространяется по всему миру с конца 2021 г. Впервые его выявили на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, но при этом он реже вызывает тяжелое течение COVID-19. В России, по данным на 11 января, число зараженных омикрон-штаммом превысило 300.