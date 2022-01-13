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В Роспотребнадзоре спрогнозировали скорый рост заболеваемости COVID-19

Ведомости

Заболеваемость коронавирусом в России может значительно вырасти в ближайшие недели, суточный прирост может достигнуть шестизначных цифр, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

«С учетом того, что уже началась местная передача вируса, в течение ближайших недель ожидается значительный рост числа заболевших, так как этот вирус заразнее варианта "дельта", а инкубационный период короче», — заявила Пшеничная. По ее словам, человек может начать распространять вирус на второй-третий день после заражения, а симптомы COVID-19 могут появиться на третий-пятый день.  

11 января руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о возможном росте числа заболевших коронавирусом в России за сутки до шестизначных чисел. По ее словам, такое возможно при пессимистичном варианте развития событий. Ухудшение ситуации с заболеваемостью допускала и вице-премьер Татьяна Голикова. Согласно прогнозам, первый «удар» распространения штамма коронавируса омикрон примет на себя столичный регион. Там, а также в ряде других субъектов наблюдается распространение омикрона — на данный момент в стране зафиксировано 698 случаев заболевания. 

Штамм омикрон активно распространяется по всему миру с конца 2021 г. Впервые его выявили на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, но при этом он реже вызывает тяжелое течение COVID-19. В России, по данным на 11 января, число зараженных омикрон-штаммом превысило 300.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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