Кудрин сравнил уровень жизни в России и СССР
Уровень жизни в России сейчас примерно на 20% выше, чем в СССР, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС.
«В 2003-2004 гг. мы восстановили (в среднем, конечно) уровень жизни, который имели граждане в 90-м году перед развалом СССР. В среднем это достигалось и по учителям, и по врачам. Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше, чем в Советском Союзе», — заявил Кудрин. По его словам, с 2000 по 2011 г. уровень жизни в России вырос втрое с низкой базы.
По словам Кудрина, в 1990-е и в начале 2000-х в России создали базовые институты и приняли ключевые законы, благодаря которым в стране «сложилась рыночная экономика». «В стране существуют сотни тысяч частных предприятий, цены определяются рынком, дефицита нет. Рубль стал конвертируемой валютой, у нас один из самых низких показателей госдолга в мире», — отметил он.
Ранее в интервью газете «Коммерсантъ» Кудрин заявил, что одной из причин развала Советского Союза стало затягивание с проведением реформ и перестройкой плановой экономики. По его словам, развал страны был предопределен ее последним десятилетием, когда экономика теряла свою эффективность каждый год.