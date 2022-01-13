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Кудрин сравнил уровень жизни в России и СССР

Ведомости

Уровень жизни в России сейчас примерно на 20% выше, чем в СССР, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС.

«В 2003-2004 гг. мы восстановили (в среднем, конечно) уровень жизни, который имели граждане в 90-м году перед развалом СССР. В среднем это достигалось и по учителям, и по врачам. Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше, чем в Советском Союзе», — заявил Кудрин. По его словам, с 2000 по 2011 г. уровень жизни в России вырос втрое с низкой базы.

По словам Кудрина, в 1990-е и в начале 2000-х в России создали базовые институты и приняли ключевые законы, благодаря которым в стране «сложилась рыночная экономика». «В стране существуют сотни тысяч частных предприятий, цены определяются рынком, дефицита нет. Рубль стал конвертируемой валютой, у нас один из самых низких показателей госдолга в мире», — отметил он.

Ранее в интервью газете «Коммерсантъ» Кудрин заявил, что одной из причин развала Советского Союза стало затягивание с проведением реформ и перестройкой плановой экономики. По его словам, развал страны был предопределен ее последним десятилетием, когда экономика теряла свою эффективность каждый год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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