Кудрин сравнил уровень жизни в России и СССР

«В 2003-2004 гг. мы восстановили (в среднем, конечно) уровень жизни, который имели граждане в 90-м году перед развалом СССР. В среднем это достигалось и по учителям, и по врачам. Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше, чем в Советском Союзе», — заявил Кудрин. По его словам, с 2000 по 2011 г. уровень жизни в России вырос втрое с низкой базы.