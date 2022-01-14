В бундестаге назвали причины затягивания одобрения «Спутника V» в ЕС
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пока не одобрило использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории ЕС по политическим и экономическим причинам, заявил депутат бундестага Петр Быстрон в интервью газете «Известия».
«Решение об одобрении принимается EMA. Агентство не позволяет использовать российскую вакцину по политическим и экономическим причинам. Оно защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции. Кроме того, оно не хочет обеспечить приток иностранной валюты в Россию. Если бы EMA оценивала вакцины чисто с медицинской точки зрения, «Спутник V» уже давно был бы одобрен в ЕС», — заявил Быстрон.
«Спутник V» пока не одобрен в ЕС. Первой страной ЕС, принявшей решение не ждать постановления европейского регулятора и одобрившей использование «Спутника V» на национальном уровне, стала Венгрия, затем это сделала Словакия. Представители ЕС ранее заявляли, что производитель вакцины предоставил не все нужные документы. Препарат также пока не получил одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Замглавы научного центра имени Гамалеи Денис Логунов ранее сообщил, что EMA одобрило клинические испытания вакцины «Спутник V». Сейчас идет гармонизация производственных стандартов. В будущем их нужно будет привести в соответствие со стандартами ЕС и Китая, добавил Логунов.