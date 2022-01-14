Гинцбург сообщил о заражении штаммом омикрон

«Те, кто привит "Спутником", скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом омикрон, и может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на омикроне. Что вот и я сделал, слетав за границу», — сказал Гинцбург.