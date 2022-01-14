Гинцбург сообщил о заражении штаммом омикрон
Директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что за границей заразился штаммом коронавируса омикрон, но перенес заболевание легко благодаря вакцинации «Спутником V», сообщили «РИА Новости».
«Те, кто привит "Спутником", скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом омикрон, и может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на омикроне. Что вот и я сделал, слетав за границу», — сказал Гинцбург.
Он отметил, что без возможности определить в сыворотке своей крови антитела к омикрону он бы не узнал, что заразился им. Гинцбург уточнил, что после поездки анализ на антитела показал высокие титры вируснейтрализующих антител к омикрону, то есть он заразился вирусом, но из-за прививки симптомы болезни не проявились.
12 января Гинцбург сообщил, что «Спутник V» не нуждается в модификации под штамм коронавируса омикрон в отличие от мРНК-вакцин компаний Pfizer/Biontech и Moderna.
Омикрон выявили на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.