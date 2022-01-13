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Дмитриев сообщил о превосходстве «Спутника V» над другими вакцинами против «омикрона»

Ведомости

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективнее других препаратов в борьбе с новым штаммом «омикрон», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

«Российская вакцина лучше всего против "омикрона", а мы будем объявлять в связи с этим важные данные на следующей неделе», — сказал он на Гайдаровском форуме.

При этом Дмитриев отметил, что СМИ в западных странах препятствуют распространению информации о российской вакцине.

«Мы считаем, что это крайне неэтично, потому что речь идет о жизнях людей и люди в мире должны знать правду. А правда заключается в том, что "Спутник" хорошо защищает от госпитализации и смертельных исходов от "омикрона", лучше, чем другие вакцины», — добавил глава РФПИ.

12 января директор Научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что «Спутник V» не нуждается в модификации под штамм коронавируса «омикрон» в отличие от мРНК-вакцин компаний Pfizer/Biontech и Moderna.

В свою очередь глава Pfizer Альберт Бурга 10 января сообщил CNBC, что вакцина от штамма «омикрон» будет готова в марте. По его словам, все еще непонятно, нужна ли отдельная вакцина от «омикрона» и как ее использовать, однако компания произведет некоторое количество доз, потому что власти отдельных стран хотят, чтобы она была готова как можно скорее.

«Омикрон» выявили на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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