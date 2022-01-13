Дмитриев сообщил о превосходстве «Спутника V» над другими вакцинами против «омикрона»
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективнее других препаратов в борьбе с новым штаммом «омикрон», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.
«Российская вакцина лучше всего против "омикрона", а мы будем объявлять в связи с этим важные данные на следующей неделе», — сказал он на Гайдаровском форуме.
При этом Дмитриев отметил, что СМИ в западных странах препятствуют распространению информации о российской вакцине.
«Мы считаем, что это крайне неэтично, потому что речь идет о жизнях людей и люди в мире должны знать правду. А правда заключается в том, что "Спутник" хорошо защищает от госпитализации и смертельных исходов от "омикрона", лучше, чем другие вакцины», — добавил глава РФПИ.
12 января директор Научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что «Спутник V» не нуждается в модификации под штамм коронавируса «омикрон» в отличие от мРНК-вакцин компаний Pfizer/Biontech и Moderna.
В свою очередь глава Pfizer Альберт Бурга 10 января сообщил CNBC, что вакцина от штамма «омикрон» будет готова в марте. По его словам, все еще непонятно, нужна ли отдельная вакцина от «омикрона» и как ее использовать, однако компания произведет некоторое количество доз, потому что власти отдельных стран хотят, чтобы она была готова как можно скорее.
«Омикрон» выявили на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.