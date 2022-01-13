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Бизнес

Дмитриев обвинил компании «большой фармы» в лоббировании санкций против РФПИ

Ведомости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что компании «большой фармы» лоббируют санкции против фонда, чтобы помешать продвижению российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в мире. 

«Мы, безусловно, видим, что "большая фарма" активно лоббирует в том числе введение санкций против РФПИ для того, чтобы опять-таки помешать "Спутнику" спасать жизни», — сказал Дмитриев в ходе сессии Гайдаровского форума, передает «РИА Новости». Дмитриев при этом не уточнил, о каких компаниях идет речь. 

По его словам, недобросовестная конкуренция в данной сфере «имеет гуманитарные последствия для большого количества стран и людей». 

В декабре агентство Bloomberg сообщило, что власти США и европейские партнеры рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших банков России, а также против РФПИ. Тогда Дмитриев, комментируя новость, заявил, что санкции создадут серьезные риски и для самих США. Дмитриев добавил, что РФПИ — это неполитический фонд. «Мы много инвестируем в именно неполитические проекты фактически с 20 странами, создали с ними абсолютное доверие», — говорил он в интервью «Известиям».

12 января сенат США опубликовал проект закона о санкциях против России в поддержку Украины, который поддержала администрация президента Джо Байдена. В документе критерием введения санкций является уже не непосредственное «вторжение» российских войск на Украину, а ситуация, которую президент США оценит как «значительную военную эскалацию» Россией, направленную на свержение правительства Украины. Законопроект предполагает, в частности, что под ограничения могут попасть по выбору президента США не менее трех из 12 российских финансовых институтов – СбербанкВТБГазпромбанкВЭБ.РФ, РФПИ, Московский кредитный банк, Альфа-банкРоссельхозбанк, банк «Открытие», ПромсвязьбанкСовкомбанк и Транскапиталбанк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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