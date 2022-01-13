Дмитриев обвинил компании «большой фармы» в лоббировании санкций против РФПИ

В декабре агентство Bloomberg сообщило, что власти США и европейские партнеры рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших банков России, а также против РФПИ. Тогда Дмитриев, комментируя новость, заявил, что санкции создадут серьезные риски и для самих США. Дмитриев добавил, что РФПИ — это неполитический фонд. «Мы много инвестируем в именно неполитические проекты фактически с 20 странами, создали с ними абсолютное доверие», — говорил он в интервью «Известиям».