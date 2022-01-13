Дмитриев обвинил компании «большой фармы» в лоббировании санкций против РФПИ
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что компании «большой фармы» лоббируют санкции против фонда, чтобы помешать продвижению российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в мире.
«Мы, безусловно, видим, что "большая фарма" активно лоббирует в том числе введение санкций против РФПИ для того, чтобы опять-таки помешать "Спутнику" спасать жизни», — сказал Дмитриев в ходе сессии Гайдаровского форума, передает «РИА Новости». Дмитриев при этом не уточнил, о каких компаниях идет речь.
По его словам, недобросовестная конкуренция в данной сфере «имеет гуманитарные последствия для большого количества стран и людей».
В декабре агентство Bloomberg сообщило, что власти США и европейские партнеры рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших банков России, а также против РФПИ. Тогда Дмитриев, комментируя новость, заявил, что санкции создадут серьезные риски и для самих США. Дмитриев добавил, что РФПИ — это неполитический фонд. «Мы много инвестируем в именно неполитические проекты фактически с 20 странами, создали с ними абсолютное доверие», — говорил он в интервью «Известиям».
12 января сенат США опубликовал проект закона о санкциях против России в поддержку Украины, который поддержала администрация президента Джо Байдена. В документе критерием введения санкций является уже не непосредственное «вторжение» российских войск на Украину, а ситуация, которую президент США оценит как «значительную военную эскалацию» Россией, направленную на свержение правительства Украины. Законопроект предполагает, в частности, что под ограничения могут попасть по выбору президента США не менее трех из 12 российских финансовых институтов – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, РФПИ, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк и Транскапиталбанк.