Гинцбург: назальная вакцина против COVID-19 будет двухкомпонентной
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина против коронавируса будет двухкомпонентной, а для бустера будет достаточно одной интраназальной прививки.
«Назальная вакцина — двухкомпонентная. Если первичная вакцинация, то применяются два компонента, а если как бустер, то один компонент», — сказал Гинцбург «РИА Новости».
Назальная форма вакцины против COVID-19 поступит в гражданский оборот в России через три-четыре месяца, говорил в начале января Гинцбург. Он заверил, что препарат будет эффективен против «омикрон»-штамма коронавируса.
«Лабораторные опыты показывают, что «Спутник V» в обычной инъекционной форме защищает от «омикрона», естественно, и в назальной форме она будет эффективна», — сказал ученый.
Назальная вакцина представляет собой второй компонент «Спутника V». Ее будут распылять в нос с помощью специального шприца с насадкой. Пациент должен будет сам или с помощью медсестры нажать на шприц и вдохнуть аэрозоль. По словам Гинцбурга, препарат не сможет заменить инъекционную вакцину, а станет дополнением к ней, создавая местный иммунитет в носоглотке. Ученый ранее сообщал, что у людей, получивших интраназальную прививку в дополнение к обычной вакцинации, скорее всего, будет развиваться «стерильный иммунитет» — то есть они не будут переносчиками заболевания.
В октябре Минздрав одобрил проведение второй фазы испытаний «Спутника V» в виде назального спрея. Исследования продлятся до конца 2023 г., в них примут участие 500 взрослых добровольцев.