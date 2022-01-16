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Гинцбург: назальная вакцина против COVID-19 будет двухкомпонентной

Ведомости

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина против коронавируса будет двухкомпонентной, а для бустера будет достаточно одной интраназальной прививки. 

«Назальная вакцина — двухкомпонентная. Если первичная вакцинация, то применяются два компонента, а если как бустер, то один компонент», — сказал Гинцбург «РИА Новости».

Назальная форма вакцины против COVID-19 поступит в гражданский оборот в России через три-четыре месяца, говорил в начале января Гинцбург. Он заверил, что препарат будет эффективен против «омикрон»-штамма коронавируса. 

«Лабораторные опыты показывают, что «Спутник V» в обычной инъекционной форме защищает от «омикрона», естественно, и в назальной форме она будет эффективна», — сказал ученый.

Назальная вакцина представляет собой второй компонент «Спутника V». Ее будут распылять в нос с помощью специального шприца с насадкой. Пациент должен будет сам или с помощью медсестры нажать на шприц и вдохнуть аэрозоль. По словам Гинцбурга, препарат не сможет заменить инъекционную вакцину, а станет дополнением к ней, создавая местный иммунитет в носоглотке. Ученый ранее сообщал, что у людей, получивших интраназальную прививку в дополнение к обычной вакцинации, скорее всего, будет развиваться «стерильный иммунитет» — то есть они не будут переносчиками заболевания.

В октябре Минздрав одобрил проведение второй фазы испытаний «Спутника V» в виде назального спрея. Исследования продлятся до конца 2023 г., в них примут участие 500 взрослых добровольцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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