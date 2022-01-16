Гинцбург: назальная вакцина против COVID-19 будет двухкомпонентной

Назальная вакцина представляет собой второй компонент «Спутника V». Ее будут распылять в нос с помощью специального шприца с насадкой. Пациент должен будет сам или с помощью медсестры нажать на шприц и вдохнуть аэрозоль. По словам Гинцбурга, препарат не сможет заменить инъекционную вакцину, а станет дополнением к ней, создавая местный иммунитет в носоглотке. Ученый ранее сообщал, что у людей, получивших интраназальную прививку в дополнение к обычной вакцинации, скорее всего, будет развиваться «стерильный иммунитет» — то есть они не будут переносчиками заболевания.