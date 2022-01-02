Гинцбург: назальную вакцину от COVID-19 введут в гражданский оборот весной
Назальная форма вакцины против COVID-19 поступит в гражданский оборот в России через три-четыре месяца. Об этом рассказал в беседе с ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Он заверил, что препарат будет эффективен против «омикрон»-штамма коронавируса. «Лабораторные опыты показывают, что «Спутник V» в обычной инъекционной форме защищает от «омикрона», естественно, и в назальной форме она будет эффективна», — заверил ученый.
Ранее, 29 декабря, Центр им. Гамалеи сообщал, что назальная вакцина поступит на рынок в I квартале 2022-го. В октябре Минздрав одобрил проведение второй фазы испытаний «Спутника V» в виде назального спрея. Исследования продлятся до конца 2023 г., в них примут участие 500 взрослых добровольцев.
Назальная вакцина представляет собой второй компонент «Спутника V». Ее будут распылять в нос с помощью специального шприца с насадкой. Пациент должен будет сам или с помощью медсестры нажать на шприц и вдохнуть аэрозоль. По словам Гинцбурга, препарат не сможет заменить инъекционную вакцину, а станет дополнением к ней, создавая местный иммунитет в носоглотке. Ученый ранее сообщал, что у людей, получивших интраназальную прививку в дополнение к обычной вакцинации, скорее всего, будет развиваться «стерильный иммунитет» — то есть они не будут переносчиками заболевания.