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В России изучают вариант создания вакцины на основе «дельты» и «омикрона»

Ведомости

Центр им. Гамалеи рассматривает возможность создания поливалентной вакцины против коронавируса на основе нескольких штаммов, сообщил в эфире телеканала «Россия-1» замдиректора центра Денис Логунов.

«Рассматривается и обсуждается [вариант] сделать такой поливалентный "Спутник", где будет и "дельта", и "омикрон", или "ухань" (уханьский штамм, исходный штамм коронавируса — прим. ТАСС) и "омикрон" <...> Возможно создание такой более сложной вакцины», — сказал Логунов (цитата по ТАСС).

Часть вакцины на основе уханьского или «дельта»-штамма предотвратит заражение новыми вариантами COVID-19, а часть препарата с «омикроном» защитит от вариантов заболевания, которые мутировали из «омикрон»-штамма, пояснил Логунов.

По его словам, количество заболевших с учетом волны «омикрона» будет высоким, поэтому «расслабляться рано».  

Ранее Логунов отмечал, что при «омикроне» количество госпитализаций снизилось втрое, смертность – в 4,17 раза, также сократилось и число тяжелых пациентов. Сообщалось о более легком течении болезни по сравнению с другими штаммами. При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что это не так и что в других странах, которые в числе первых оказались под ударом «омикрона», койки в ковидных госпиталях заполнены.

Группы риска для «омикрона» остались прежними: это люди старшего возраста и люди с сопутствующими заболеваниями, сообщили в ВОЗ. Мурашко в этот список добавил и невакцинированных людей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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