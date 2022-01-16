В России изучают вариант создания вакцины на основе «дельты» и «омикрона»
Центр им. Гамалеи рассматривает возможность создания поливалентной вакцины против коронавируса на основе нескольких штаммов, сообщил в эфире телеканала «Россия-1» замдиректора центра Денис Логунов.
«Рассматривается и обсуждается [вариант] сделать такой поливалентный "Спутник", где будет и "дельта", и "омикрон", или "ухань" (уханьский штамм, исходный штамм коронавируса — прим. ТАСС) и "омикрон" <...> Возможно создание такой более сложной вакцины», — сказал Логунов (цитата по ТАСС).
Часть вакцины на основе уханьского или «дельта»-штамма предотвратит заражение новыми вариантами COVID-19, а часть препарата с «омикроном» защитит от вариантов заболевания, которые мутировали из «омикрон»-штамма, пояснил Логунов.
По его словам, количество заболевших с учетом волны «омикрона» будет высоким, поэтому «расслабляться рано».
Ранее Логунов отмечал, что при «омикроне» количество госпитализаций снизилось втрое, смертность – в 4,17 раза, также сократилось и число тяжелых пациентов. Сообщалось о более легком течении болезни по сравнению с другими штаммами. При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что это не так и что в других странах, которые в числе первых оказались под ударом «омикрона», койки в ковидных госпиталях заполнены.
Группы риска для «омикрона» остались прежними: это люди старшего возраста и люди с сопутствующими заболеваниями, сообщили в ВОЗ. Мурашко в этот список добавил и невакцинированных людей.