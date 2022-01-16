В России изучают вариант создания вакцины на основе «дельты» и «омикрона»

Ранее Логунов отмечал, что при «омикроне» количество госпитализаций снизилось втрое, смертность – в 4,17 раза, также сократилось и число тяжелых пациентов. Сообщалось о более легком течении болезни по сравнению с другими штаммами. При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что это не так и что в других странах, которые в числе первых оказались под ударом «омикрона», койки в ковидных госпиталях заполнены.