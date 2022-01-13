Россию вот-вот накроет «омикрон». Какие у него симптомы и чем он опасен?

Симптомы «омикрона» в целом похожи на те, что наблюдаются у других вариантов коронавируса и сезонных ОРВИ. Как сообщает Роспотребнадзор, это повышение температуры до 38°С, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита. У некоторых пациентов отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей – высыпания. Его главное отличие от штамма «дельта» заключается в том, что больных чаще мучают головные боли и слабость, реже пропадают обоняние и вкус.