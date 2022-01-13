Россию вот-вот накроет «омикрон». Какие у него симптомы и чем он опасен?«Ведомости» собрали ответы на главные вопросы про новый штамм
13 января 2022 г. премьер-министр Михаил Мишустин поручил Координационному совету по борьбе с коронавирусом подготовить план новых мероприятий по предотвращению распространения «омикрона» в России. Днем ранее президент Владимир Путин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова предупредили о том, что из-за нового штамма ожидается новая волна заболеваемости.
Возникновение «омикрона»
Данные об этом варианте коронавируса появились 24 ноября 2021 г. в Южной Африке. Эксперты установили, что для него характерно большее число мутаций, чем для других штаммов. Через несколько дней ВОЗ внесла его в список вызывающих обеспокоенность.
О появлении варианта есть несколько гипотез. Профессор Сколтеха Георгий Базыкин предполагал, что вирус находился в «пациенте с долгосрочным ковидом с подавленной иммунной системой» и из-за долгого течения болезни накопил большое число мутаций.
О схожей версии говорил и президент России на ежегодной большой пресс-конференции в декабре. Появление новых штаммов объясняется способностью коронавируса мутировать, констатировал Путин. Новые варианты появляются там, где есть проблемы с системами здравоохранения и низкий уровень иммунитета, отметил он: «В африканских странах очень много поражений иммунодефицитом, и там возникают новые и новые штаммы».
Повышенная заразность
«Омикрон» опаснее других штаммов из-за более высокой заразности – Роспотребнадзор со ссылкой на японских ученых сообщает, что он передается в 4,2 раза быстрее предшественника – штамма «дельта».
«До сих пор у нас такой заразности не было ни разу. Корь считалась самым заразным заболеванием, но "омикрон" в этом отношении превзошел даже ее. В связи с этим совершенно колоссальное количество одномоментно заразившихся», – рассказал иммунолог Владимир Болибок.
Предварительные расчеты южноафриканских врачей говорят о том, что, вероятно, сократился и инкубационный период вируса и чаще всего он составляет 3-6 дней, появление симптомов может быть уже на следующий или через день после контакта.
Симптомы «омикрона»
Симптомы «омикрона» в целом похожи на те, что наблюдаются у других вариантов коронавируса и сезонных ОРВИ. Как сообщает Роспотребнадзор, это повышение температуры до 38°С, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита. У некоторых пациентов отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей – высыпания. Его главное отличие от штамма «дельта» заключается в том, что больных чаще мучают головные боли и слабость, реже пропадают обоняние и вкус.
Течение болезни
Замглавы НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов рассказывал, что от «омикрона» количество госпитализаций снизилось втрое, смертность – в 4,17 раза, также сократилось и число тяжелых пациентов. Сообщалось о более легком течении болезни по сравнению с другими штаммами. Но министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что это не так и что в других странах, которые в числе первых оказались под ударом «омикрона», койки в ковидных госпиталях заполнены.
Группы риска для «омикрона» остались прежними: это люди старшего возраста и люди с сопутствующими заболеваниями, сообщили в ВОЗ. Мурашко в этот список добавил и невакцинированных людей.
Среди пациентов с подтвержденным заражением штаммом есть и дети, в том числе раннего возраста. По предварительным данным из ЮАР, наиболее выражены симптомы у детей до трех лет.
Меры профилактики
Меры профилактики остаются прежними, говорят в Роспотребнадзоре: это, в первую очередь, вакцинация и ревакцинация, мытье рук, сокращение контактов, ношение масок, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков, регулярное проветривание.
В ведомстве напоминают, что маски нужно менять каждые 2-3 часа. Эта мера и соблюдение дистанции не исключают полностью риска заражения, особенно в многолюдных помещениях, но все же снижают вероятность передачи вируса.
Работа ПЦР-тестов
26 ноября 2021 г. в ВОЗ сообщили, что ПЦР-тесты успешно распознают этот вариант коронавируса. По данным Роспотребнадзора, тест на коронавирус становится положительным в конце инкубационного периода, перед появлением первых симптомов, то есть через 1-6 дней после заражения.
30 декабря 2021 г. Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН сообщил, что в России разработана тест-система, которая одновременно выявляет и сам факт наличия коронавируса и определяет, является ли пациент носителем «омикрона».
11 января 2022 г. Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему на выявление «омикрона», разработанную Федеральным медико-биологическим агентством. Глава ведомства Вероника Скворцова заявила, что в течение 7-10 дней агентство сможет выйти на базовую мощность по их производству.
Эффективность вакцин
По данным ВОЗ, вакцины Pfizer и AstraZeneca показали пониженную эффективность против нового «омикрон»-штамма по сравнению с их действием на вариант COVID-19 «дельта».
«Спутник V» не нуждается в модификации под штамм коронавируса, считает директор Научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
В центре имени Чумакова РАН проводится подготовка к тому, чтобы проверить, насколько хорошо антитела, образующиеся после прививки «Ковиваком», нейтрализуют «омикрон».
Замена масок на респираторы
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что при «омикроне» эффективность масок снижается, так как при этом штамме выделяется больше вирусных частиц и для заражения достаточно просто сухих частиц, а не выделяющихся при кашле и чихании.
В местах с большим скоплением людей специалисты рекомендуют использовать маски и респираторы класса N95, которые не пропускают мелкие частицы.