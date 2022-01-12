В ВОЗ назвали группы риска при заражении штаммом «омикрон»
Заражение штаммом коронавируса омикрон может вызвать тяжелое течение COVID-19 у непривитых, пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями, сообщил CNBC со ссылкой на экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майк Райан сообщил, что невакцинированные люди чаще сталкиваются с риском развития тяжелого течения COVID-19, тогда как вакцинированные обычно переносят болезнь легко. Он призвал всех серьезно отнестись к этому и сделать прививку.
По словам технического руководителя ВОЗ по COVID-19 Марии Ван Керкхове, пожилые люди и пациенты с сопутствующими заболеваниями чаще других переносят коронавирус тяжело. «Мы знаем, что смертность от омикрона увеличивается с увеличением возраста. У нас также есть данные из некоторых стран, которые показывают, что люди, по крайней мере, с одним основным заболеванием, подвергаются повышенному риску госпитализации и смерти, даже если у вас омикрон по сравнению с дельтой», — заявила она.
Ван Керкхве отметила, что смертность, риск тяжелого течения COVID-19 и госпитализации при «омикроне» ниже, чем при штамме «дельта». Однако это не значит, что «омикрон» вызывает только легкое течение болезни, добавил она. Ван Керкхове рекомендовала сделать прививку, носить маску, избегать скопления людей и, по возможности, работать из дома.
Омикрон выявили на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом он реже вызывает тяжелое течение COVID-19, отмечала она.
Ранее замглавы научного центра имени Гамалеи Денис Логунов рассказал, что, по данным ученых, при омикроне количество госпитализаций снизилось втрое, число тяжелых пациентов среди госпитализированных – в 2,9 раза в ЮАР, а в Великобритании – на 70%. Смертность при заражении «омикроном» снижается в 4,17 раза. Из-за высокого уровня заболеваемости при омикроне, по его словам, снижение числа госпитализаций и тяжелобольных может «перекрываться» количеством заболевших, поэтому система здравоохранения находится в напряжении.