В ВОЗ назвали группы риска при заражении штаммом «омикрон»

По словам технического руководителя ВОЗ по COVID-19 Марии Ван Керкхове, пожилые люди и пациенты с сопутствующими заболеваниями чаще других переносят коронавирус тяжело. «Мы знаем, что смертность от омикрона увеличивается с увеличением возраста. У нас также есть данные из некоторых стран, которые показывают, что люди, по крайней мере, с одним основным заболеванием, подвергаются повышенному риску госпитализации и смерти, даже если у вас омикрон по сравнению с дельтой», — заявила она.