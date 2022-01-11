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ФМБА сообщило о регистрации тест-системы для выявления «омикрона»

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В России зарегистрировали тест-систему для выявления варианта коронавируса «омикрон», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу разработчика тест-системы — Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«В России зарегистрирована первая тест-система, выявляющая омикрон-штамм COVID-19. Одиннадцатого января Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) впервые в России зарегистрировала медицинское изделие», — говорится в сообщении.

В агентстве подчеркнули, что разработанный набор реагентов позволяет за 1,5 часа выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты штаммов «омикрон» и «дельта». Реагенты разработаны в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России и предназначены для использования в клинической лабораторной диагностике.

«Омикрон» обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Данные изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом «омикрон» реже вызывает тяжелое течение COVID-19, отмечала она.

Ранее замглавы Научного центра им. Гамалеи Денис Логунов заявил, что заболеваемость коронавирусом в России значительно вырастет в конце января – начале февраля из-за распространения штамма «омикрон». В свою очередь, Анна Попова 11 января заявила о возможном росте числа заболевших коронавирусом в России за сутки до шестизначных чисел.

Ранее по теме: Мишустин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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