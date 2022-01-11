ФМБА сообщило о регистрации тест-системы для выявления «омикрона»
В России зарегистрировали тест-систему для выявления варианта коронавируса «омикрон», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу разработчика тест-системы — Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
«В России зарегистрирована первая тест-система, выявляющая омикрон-штамм COVID-19. Одиннадцатого января Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) впервые в России зарегистрировала медицинское изделие», — говорится в сообщении.
В агентстве подчеркнули, что разработанный набор реагентов позволяет за 1,5 часа выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты штаммов «омикрон» и «дельта». Реагенты разработаны в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России и предназначены для использования в клинической лабораторной диагностике.
«Омикрон» обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Данные изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом «омикрон» реже вызывает тяжелое течение COVID-19, отмечала она.
Ранее замглавы Научного центра им. Гамалеи Денис Логунов заявил, что заболеваемость коронавирусом в России значительно вырастет в конце января – начале февраля из-за распространения штамма «омикрон». В свою очередь, Анна Попова 11 января заявила о возможном росте числа заболевших коронавирусом в России за сутки до шестизначных чисел.