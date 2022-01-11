ФМБА сообщило о регистрации тест-системы для выявления «омикрона»

«Омикрон» обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Данные изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом «омикрон» реже вызывает тяжелое течение COVID-19, отмечала она.