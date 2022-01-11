Мишустин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

За последние сутки коронавирус выявили у 17 525 жителей России — это максимум с 1 января. Заболеваемость COVID-19 стала расти в стране с 7 января, до этого, с 13 ноября 2021 г., она снижалась. В целом за время пандемии коронавирус выявили у 10,7 млн россиян, 317 687 из них умерли.