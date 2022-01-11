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Мишустин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Ведомости

Ситуация с коронавирусом в мире быстро ухудшается на фоне распространения штамма «омикрон», заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Мы видим, что в мире ситуация стремительно ухудшается, в том числе в некоторых странах Америки, Азии, Европы. Прежде всего — из-за распространения нового штамма. Важно быть готовыми к любому развитию событий», — сказал он.

В ходе того же заседания мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что через 7–10 дней в городе может наблюдаться существенный рост заболеваемости COVID-19. Более того, в новую волну увеличения числа заражений коронавирусом ситуация может быть более критической, чем во все предыдущие. 

«Омикрон» обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Данные изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом «омикрон» реже вызывает тяжелое течение COVID-19, отмечала она.

За последние сутки коронавирус выявили у 17 525 жителей России — это максимум с 1 января. Заболеваемость COVID-19 стала расти в стране с 7 января, до этого, с 13 ноября 2021 г., она снижалась. В целом за время пандемии коронавирус выявили у 10,7 млн россиян, 317 687 из них умерли.

Ранее по теме: Собянин предупредил о значительном росте заболеваемости COVID-19 в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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