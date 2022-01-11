Мишустин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Ситуация с коронавирусом в мире быстро ухудшается на фоне распространения штамма «омикрон», заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.
«Мы видим, что в мире ситуация стремительно ухудшается, в том числе в некоторых странах Америки, Азии, Европы. Прежде всего — из-за распространения нового штамма. Важно быть готовыми к любому развитию событий», — сказал он.
В ходе того же заседания мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что через 7–10 дней в городе может наблюдаться существенный рост заболеваемости COVID-19. Более того, в новую волну увеличения числа заражений коронавирусом ситуация может быть более критической, чем во все предыдущие.
«Омикрон» обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Данные изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом «омикрон» реже вызывает тяжелое течение COVID-19, отмечала она.
За последние сутки коронавирус выявили у 17 525 жителей России — это максимум с 1 января. Заболеваемость COVID-19 стала расти в стране с 7 января, до этого, с 13 ноября 2021 г., она снижалась. В целом за время пандемии коронавирус выявили у 10,7 млн россиян, 317 687 из них умерли.