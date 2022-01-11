Собянин предупредил о значительном росте заболеваемости COVID-19 в Москве

«В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом "омикрон", и этот процент достаточно быстро нарастает. Это означает, что мы действительно находимся в зоне риска и в течение 7–10 дней, я думаю, что будем наблюдать значительный рост заболеваемости», — сказал он.