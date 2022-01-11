Собянин предупредил о значительном росте заболеваемости COVID-19 в Москве
Значительный рост заболеваемости COVID-19 может произойти в Москве через 7–10 дней на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон», заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.
«В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом "омикрон", и этот процент достаточно быстро нарастает. Это означает, что мы действительно находимся в зоне риска и в течение 7–10 дней, я думаю, что будем наблюдать значительный рост заболеваемости», — сказал он.
Собянин заявил, что в связи с этим нужно выделить дополнительные койки для пациентов с COVID-19, мобилизовать систему здравоохранения, усилить контроль за исполнением антиковидных требований Роспотребнадзора, а также убеждать граждан пройти вакцинацию от коронавируса.
Мэр отметил, что в новую волну заболеваемости ситуация может быть более критической, чем во все предыдущие. «Будем надеяться на лучшее, но готовиться к любому развитию событий», — резюмировал он.
О том, что заболеваемость COVID-19 может вырасти после новогодних праздников из-за штамма «омикрон», ранее предупредил Роспотребнадзор. По данным оперштаба, за последние сутки в Москве выявили 4635 новых случаев коронавируса — это рекорд с 9 ноября прошлого года. Умерли 68 человек с COVID-19. Общее число зараженных за время пандемии в столице превышает 2 млн, скончались 37 533 из них.
«Омикрон» обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Данные изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом «омикрон» реже вызывает тяжелое течение COVID-19, отмечала она.