Ученые предупредили о росте числа новых случаев COVID-19 до 65 000 в сутки
К февралю количество выявляемых в сутки случаев коронавируса может достичь в России 65 000. К такому выводу на основе прогноза математической модели пришла группа исследователей Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
Математическая модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed — англ. «подтвержденные случаи», «инфицированные», «исключенные» — выздоровевшие или умершие) позволяет точнее прогнозировать распространение коронавируса на срок до месяца за счет новых методов прогнозирования будущих значений ее параметров, сообщил ТАСС руководитель центра Виктор Захаров.
Данные об эффективности модели ее авторы представили в научном журнале «Информатика и автоматизация» в октябре. По словам Захарова, CIR прогнозирует, что количество выявляемых случаев коронавируса в сутки может достичь к 1 февраля 65 000, а общее число заболевших будет больше 11,5 млн человек. На данный момент в России подтвердили 10 803 534 случая заболевания COVID-19, сообщал оперштаб.
Ученый назвал количество россиян, которые будут одновременно болеть коронавирусом к февралю. Сейчас оно составляет 623 599, но может вырасти до 1 млн.
Если темпы роста заболеваемости сохранятся до середины февраля, то заболевших будет еще больше, следует из слов Захарова.
«В этом случае в середине второй декады февраля число новых случаев в сутки может превысить 110 000, а число активных случаев болезни достигнет уровня 1,8 млн. После этого рост числа новых случаев заболевания замедлится или ежедневная заболеваемость начнет убывать», — сказал руководитель Центра интеллектуальной логистики.
12 января вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что стране не удастся избежать роста заболеваемости COVID-19 на фоне распространения штамма «омикрон». Этот вариант вируса обнаружили на юге Африки в начале ноября прошлого года. Оказалось, что штамм содержит 32 мутации — больше, чем все предыдущие. За счет этого он более заразен, однако реже вызывает тяжелое течение заболевания, отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о резком росте заболеваемости COVID-19 в Москве в связи с тем, что южноафриканский штамм «омикрон» становится доминирующим.
За последние сутки в стране выявили 29 230 новых случаев коронавируса, умерли 686 человек, сообщил оперштаб 16 января.