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Ученые предупредили о росте числа новых случаев COVID-19 до 65 000 в сутки

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К февралю количество выявляемых в сутки случаев коронавируса может достичь в России 65 000. К такому выводу на основе прогноза математической модели пришла группа исследователей Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). 

Математическая модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed — англ. «подтвержденные случаи», «инфицированные», «исключенные» — выздоровевшие или умершие) позволяет точнее прогнозировать распространение коронавируса на срок до месяца за счет новых методов прогнозирования будущих значений ее параметров, сообщил ТАСС руководитель центра Виктор Захаров.

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Данные об эффективности модели ее авторы представили в научном журнале «Информатика и автоматизация» в октябре. По словам Захарова, CIR прогнозирует, что количество выявляемых случаев коронавируса в сутки может достичь к 1 февраля 65 000, а общее число заболевших будет больше 11,5 млн человек. На данный момент в России подтвердили 10 803 534 случая заболевания COVID-19, сообщал оперштаб.  

Ученый назвал количество россиян, которые будут одновременно болеть коронавирусом к февралю. Сейчас оно составляет 623 599, но может вырасти до 1 млн.  

Если темпы роста заболеваемости сохранятся до середины февраля, то заболевших будет еще больше, следует из слов Захарова.

«В этом случае в середине второй декады февраля число новых случаев в сутки может превысить 110 000, а число активных случаев болезни достигнет уровня 1,8 млн. После этого рост числа новых случаев заболевания замедлится или ежедневная заболеваемость начнет убывать», — сказал руководитель Центра интеллектуальной логистики.

12 января вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что стране не удастся избежать роста заболеваемости COVID-19 на фоне распространения штамма «омикрон». Этот вариант вируса обнаружили на юге Африки в начале ноября прошлого года. Оказалось, что штамм содержит 32 мутации — больше, чем все предыдущие. За счет этого он более заразен, однако реже вызывает тяжелое течение заболевания, отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о резком росте заболеваемости COVID-19 в Москве в связи с тем, что южноафриканский штамм «омикрон» становится доминирующим.

За последние сутки в стране выявили 29 230 новых случаев коронавируса, умерли 686 человек, сообщил оперштаб 16 января.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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