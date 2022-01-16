Ученые предупредили о росте числа новых случаев COVID-19 до 65 000 в сутки

Данные об эффективности модели ее авторы представили в научном журнале «Информатика и автоматизация» в октябре. По словам Захарова, CIR прогнозирует, что количество выявляемых случаев коронавируса в сутки может достичь к 1 февраля 65 000, а общее число заболевших будет больше 11,5 млн человек. На данный момент в России подтвердили 10 803 534 случая заболевания COVID-19, сообщал оперштаб.