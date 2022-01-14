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Собянин сообщил об «омикроне» у более половины заболевших москвичей

Ведомости

Свыше половины новых случаев коронавируса в Москве вызваны вариантом коронавируса «омикрон», заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Ситуация с каждым днем осложняется в связи с тем, что "омикрон" начинает доминировать в доле заболевших. Последние исследования давали 41%, но на сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что больше половины заболевших — это заболевшие "омикроном", — сказал столичный мэр (цитата по "РИА Новости").

Динамика распространения этого штамма увеличивается, отметил Собянин.

Ранее Собянин заявил, что суточный прирост зараженных коронавирусом в Москве в субботу может достичь 7000 случаев на фоне распространения штамма «омикрон». Вице-премьер Татьяна Голикова 12 января предупредила, что Москва первой примет на себя «удар» от новой волны заболеваемости.

Вчера суточный прирост зараженных в городе составил 5490 случаев, а сегодня — 5712. Это максимум с 11 ноября прошлого года. Скончались в столице 69 человек с COVID-19. Число заболевших за всю пандемию достигло 2 075 669 пациентов, умерли 37 739 из них.

Ранее по теме: Собянин предупредил о резком росте заболеваемости COVID-19 в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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