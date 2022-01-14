Собянин сообщил об «омикроне» у более половины заболевших москвичей
Свыше половины новых случаев коронавируса в Москве вызваны вариантом коронавируса «омикрон», заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Ситуация с каждым днем осложняется в связи с тем, что "омикрон" начинает доминировать в доле заболевших. Последние исследования давали 41%, но на сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что больше половины заболевших — это заболевшие "омикроном", — сказал столичный мэр (цитата по "РИА Новости").
Динамика распространения этого штамма увеличивается, отметил Собянин.
Ранее Собянин заявил, что суточный прирост зараженных коронавирусом в Москве в субботу может достичь 7000 случаев на фоне распространения штамма «омикрон». Вице-премьер Татьяна Голикова 12 января предупредила, что Москва первой примет на себя «удар» от новой волны заболеваемости.
Вчера суточный прирост зараженных в городе составил 5490 случаев, а сегодня — 5712. Это максимум с 11 ноября прошлого года. Скончались в столице 69 человек с COVID-19. Число заболевших за всю пандемию достигло 2 075 669 пациентов, умерли 37 739 из них.