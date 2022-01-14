Собянин сообщил об «омикроне» у более половины заболевших москвичей

«Ситуация с каждым днем осложняется в связи с тем, что "омикрон" начинает доминировать в доле заболевших. Последние исследования давали 41%, но на сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что больше половины заболевших — это заболевшие "омикроном", — сказал столичный мэр (цитата по "РИА Новости").