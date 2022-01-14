Собянин предупредил о резком росте заболеваемости COVID-19 в Москве
Суточный прирост зараженных коронавирусом в Москве в субботу может достичь 7000 случаев в связи с тем, что южноафриканский штамм «омикрон» становится доминирующим, заявил мэр города Сергей Собянин во время посещения диагностического центра лабораторных исследований столичного департамента здравоохранения на Варшавском шоссе.
«К сожалению, "омикрон" начинает доминировать среди заболевших коронавирусом. Это серьезный сигнал к тому, что мы увидим в ближайшие дни серьезный рост заболеваемости. Что, собственно, и демонстрируют даже последние вот дни — вчера и сегодня. Завтра мы увидим официальные данные, рост выявляемости будет где-то порядка 6000–7000 человек, заболевших ковидом», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Более того, на следующей неделе рост количества заражений продолжится, предупредил Собянин. Однако даже при наблюдаемой динамике число тяжелых случаев COVID-19 и госпитализаций на данный момент не увеличивается, отметил глава города.
Тем не менее Собянин призвал граждан быть осторожными и беречь себя: избегать лишних социальных контактов, носить маски и соблюдать санитарный режим. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями и пенсионеров, подчеркнул он.
12 января вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что стране не удастся избежать роста заболеваемости COVID-19 на фоне распространения штамма «омикрон». Этот вариант вируса обнаружили на юге Африки в начале ноября прошлого года. Оказалось, что штамм содержит 32 мутации — больше, чем все предыдущие. За счет этого он более заразен, однако реже вызывает тяжелое течение заболевания, отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Голикова предупредила, что Москва первой примет на себя «удар» от новой волны заболеваемости. Вчера суточный прирост зараженных в городе составил 5490 случаев, а сегодня — 5712. Это максимум с 11 ноября прошлого года. Скончались в столице 69 человек с COVID-19. Число заболевших за всю пандемию достигло 2 075 669 пациентов, умерли 37 739 из них.