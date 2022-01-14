Собянин предупредил о резком росте заболеваемости COVID-19 в Москве

«К сожалению, "омикрон" начинает доминировать среди заболевших коронавирусом. Это серьезный сигнал к тому, что мы увидим в ближайшие дни серьезный рост заболеваемости. Что, собственно, и демонстрируют даже последние вот дни — вчера и сегодня. Завтра мы увидим официальные данные, рост выявляемости будет где-то порядка 6000–7000 человек, заболевших ковидом», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).