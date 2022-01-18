В ЕС сообщили о риске одновременного всплеска COVID-19 и гриппа

Издание отметило, что в прошлом году из-за масок, локдаунов и социальной дистанции вирус гриппа на время исчез. Однако когда страны стали ослаблять ограничения, вирус гриппа начал циркулировать в обществе с большей скоростью, чем ожидалось. В декабре прошлого года 43 пациента с гриппом находились в отделениях интенсивной терапии: показатель ниже допандемийного уровня, но гораздо выше, чем в 2020 г., когда был зарегистрирован один такой случай, говорится в данных центра и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).