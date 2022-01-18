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В ЕС сообщили о риске одновременного всплеска COVID-19 и гриппа

Ведомости

Возвращение вируса гриппа в Европу может вызвать его одновременный всплеск с коронавирусом, сообщил Reuters со ссылкой на главного эксперта по гриппу Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Паси Пенттинена. 

«Если мы начнем отменять все ограничения, боюсь, что из-за долгого перерыва в его циркуляции среди населения Европы мы можем отойти от нормальной сезонности заболеваний», — сказал Петтинен. В случае отмены ограничений сезон гриппа в Европе может закончиться гораздо позднее обычного. По его словам, вспышка гриппа может затянуться до лета.

Издание отметило, что в прошлом году из-за масок, локдаунов и социальной дистанции вирус гриппа на время исчез. Однако когда страны стали ослаблять ограничения, вирус гриппа начал циркулировать в обществе с большей скоростью, чем ожидалось. В декабре прошлого года 43 пациента с гриппом находились в отделениях интенсивной терапии: показатель ниже допандемийного уровня, но гораздо выше, чем в 2020 г., когда был зарегистрирован один такой случай, говорится в данных центра и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

По данным Роспотребнадзора, в России наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах. В 46 регионах страны превышены эпидемические пороги заболеваемости гриппом. Прививки от него сделали более 68,5 млн россиян, или 46,9% населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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