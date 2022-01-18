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В России за сутки выявили 31 252 случая коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 31 252 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель превысил отметку в 31 000 впервые с 7 декабря. За сутки скончались от COVID-19 688 человек.

За весь период пандемии в России выявили 10 865 512 случаев болезни. 9 902 935 пациентов выздоровели от вируса, 322 678 — скончались. 

В Москве за сутки выявили 8342 случая коронавируса — показатель превысил уровень в 8000 впервые с 18 июня. 821 пациент был госпитализирован с COVID-19 за сутки. На ИВЛ находятся 507 человек.

Высокий суточный прирост заболеваемости также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 4078 случаев, Московской области — 2754, Краснодарском крае — 715, Свердловской области — 597, Ростовской области — 554 случая.

По данным оперштаба на 14 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 63,7% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины сделали около 80,2 млн россиян, полностью привились 76,5 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных