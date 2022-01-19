Главный инфекционист Москвы рассказала о лечении омикрона

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что нельзя однозначно утверждать, что у зараженных омикрон-штаммом тяжелое течение болезни будет происходить реже, чем у инфицированных другими вариантами коронавируса. По его словам, количество вакцинированных в России не так велико по сравнению с европейскими странам, что может стать причиной тяжелого течения болезни у непривитых. Такого же мнения придерживается и замдиректора НИИ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, добавляя, что есть «большая вероятность» тяжелого течения болезни в некоторых группах, в том числе среди людей с хроническими заболеваниями.