Главный инфекционист Москвы рассказала о лечении омикрона
Начало заболевания новым штаммом коронавируса омикрон, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью, сообщила ТАСС главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.
«В этом случае необходимо выпивать не менее двух литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты — ибупрофен и парацетамол», — подчеркнула Сметанина. Она также пояснила, что если температура более 38 держится больше трех дней и не снижается лекарственными препаратами, рекомендуется обратиться к врачу.
Сметанина рассказала, что на начальной стадии заболевания пациенты могут использовать противовирусные препараты, которые не требуют рецепта от врача. Она привела в пример интерферон-альфа в виде капель, спреев, гриппферон и генферон лайт. Если использовать их при первых признаках болезни, то можно снизить вирусную нагрузку на организм, облегчить симптомы и уменьшить длительность болезни, подчеркнула Сметанина. Также можно использовать такие препараты, как арбидол или риамиловир, которые, попадая в организм, препятствуют взаимодействию вируса с клетками.
Помимо этого она предостерегла от покупки и применения антибиотиков на начальном этапе заболевания. «Антибиотики — это серьезные препараты со своими противопоказаниями и осложнениями, применять их без назначения врача просто опасно. Важно, что при вирусных инфекциях, к которым относят ковид и другие ОРВИ, назначение антибиотиков не имеет смысла», — подчеркнула она.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что нельзя однозначно утверждать, что у зараженных омикрон-штаммом тяжелое течение болезни будет происходить реже, чем у инфицированных другими вариантами коронавируса. По его словам, количество вакцинированных в России не так велико по сравнению с европейскими странам, что может стать причиной тяжелого течения болезни у непривитых. Такого же мнения придерживается и замдиректора НИИ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, добавляя, что есть «большая вероятность» тяжелого течения болезни в некоторых группах, в том числе среди людей с хроническими заболеваниями.
Накануне вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что на омикрон и некоторые другие варианты коронавируса в России приходится около 40% новых случаев заболевания COVID-19, еще 60% — на штамм дельта. Рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 67 регионах страны. По словам вице-премьера, в России выявлены уже 1682 случая заражения омикрон-штаммом, но на самом деле их число значительно больше, так как не все они подвергаются секвенированию. В центре им. Гамалеи предполагают, что заболеваемость из-за омикрона начнет снижаться к концу января — началу февраля.