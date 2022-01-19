Жителям Подмосковья старше 60 лет рекомендовали сохранять домашний режим
Жителям Подмосковья старше 60 лет рекомендовали оставаться дома на фоне распространения варианта коронавируса омикрон, сообщает правительство Московской области.
«Гражданам старше 60 лет и с хроническими заболеваниями рекомендовано продолжать соблюдать домашний режим», — говорится в сообщении.
В правительстве Подмосковья напомнили, что в регионе до 25 февраля сохраняется требование по переводу на дистанционный режим работы 30% работников. Помимо этого, до этого же дня сохраняется обязанность работодателей перевести на удаленную работу 30% численности работников без учета привитых и переболевших, а также всех работников в возрасте 60+ и тех, кто имеет хронические заболевания.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 19 января, в Московской области за сутки выявили 2626 случаев коронавируса. Это более чем в два раза выше показателя неделей ранее, но при этом количество зафиксированных случаев снижается второй день подряд. За сутки умерли 38 человек с подтвержденным коронавирусом.