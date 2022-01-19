Жителям Подмосковья старше 60 лет рекомендовали сохранять домашний режим

В правительстве Подмосковья напомнили, что в регионе до 25 февраля сохраняется требование по переводу на дистанционный режим работы 30% работников. Помимо этого, до этого же дня сохраняется обязанность работодателей перевести на удаленную работу 30% численности работников без учета привитых и переболевших, а также всех работников в возрасте 60+ и тех, кто имеет хронические заболевания.