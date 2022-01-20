В Таиланде полностью привитым туристам разрешат не проходить карантин

Для въезда в страну потребуется пройти два ПЦР-тестирования: первый — по прибытии и второй тест — на пятый день пребывания в королевстве. Туристам также понадобится иметь отрицательный тест на коронавирус при посадке на самолет. Путешественники должны забронировать гостиницу на первый и пятый день пребывания в стране и заранее оплатить два ПЦР-теста.