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Общество

В Таиланде полностью привитым туристам разрешат не проходить карантин

Ведомости

В Таиланде с 1 февраля возобновят регистрацию в программе Test and Go, которая позволяет полностью привитым при въезде в страну не проходить карантин, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налиту Андамо.

«Регистрация в программе Test & Go возобновится 1 февраля 2022 г. Путешественники из всех стран [и территорий], а не только из 63 ранее обозначенных, могут подавать заявления по этой схеме», — сказала она на брифинге.

Для въезда в страну потребуется пройти два ПЦР-тестирования: первый — по прибытии и второй тест — на пятый день пребывания в королевстве. Туристам также понадобится иметь отрицательный тест на коронавирус при посадке на самолет. Путешественники должны забронировать гостиницу на первый и пятый день пребывания в стране и заранее оплатить два ПЦР-теста.

Помимо этого, как указала Андамо, с 1 февраля в схему «песочница», в условиях которой обязательное семидневное нахождение в пределах определенных территорий, включат остров Чанг в провинции Трат, а также районы Бангламунг, Сирача, остров Сичанг и Паттайю в провинции Чонбури.

Как отмечает агентство, эту инициативу приняли в таиландском Центре по борьбе с коронавирусом, но для вступления в силу она должна быть опубликована в «Королевской газете».

27 августа власти Таиланда разрешили въезд без карантина на острова Пхукет и Самуи иностранным туристам, привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V». В страну также могут попасть туристы, привитые вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. Это препараты компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sinopharm.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных