В Таиланде полностью привитым туристам разрешат не проходить карантин
В Таиланде с 1 февраля возобновят регистрацию в программе Test and Go, которая позволяет полностью привитым при въезде в страну не проходить карантин, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налиту Андамо.
«Регистрация в программе Test & Go возобновится 1 февраля 2022 г. Путешественники из всех стран [и территорий], а не только из 63 ранее обозначенных, могут подавать заявления по этой схеме», — сказала она на брифинге.
Для въезда в страну потребуется пройти два ПЦР-тестирования: первый — по прибытии и второй тест — на пятый день пребывания в королевстве. Туристам также понадобится иметь отрицательный тест на коронавирус при посадке на самолет. Путешественники должны забронировать гостиницу на первый и пятый день пребывания в стране и заранее оплатить два ПЦР-теста.
Помимо этого, как указала Андамо, с 1 февраля в схему «песочница», в условиях которой обязательное семидневное нахождение в пределах определенных территорий, включат остров Чанг в провинции Трат, а также районы Бангламунг, Сирача, остров Сичанг и Паттайю в провинции Чонбури.
Как отмечает агентство, эту инициативу приняли в таиландском Центре по борьбе с коронавирусом, но для вступления в силу она должна быть опубликована в «Королевской газете».
27 августа власти Таиланда разрешили въезд без карантина на острова Пхукет и Самуи иностранным туристам, привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V». В страну также могут попасть туристы, привитые вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. Это препараты компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sinopharm.