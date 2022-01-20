Полет Crew Dragon с российским космонавтом запланирован на август 2022 года

19 января российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубов совершили выход в открытый космос, который продолжался 7 ч 11 мин. В это время они интегрировали в состав российского сегмента МКС узловой модуль «Причал» и подготовили его к стыковкам пилотируемых и грузовых кораблей. Первый корабль «Союз МС-21» пристыкуется к нему 18 марта с российскими космонавтами на борту.