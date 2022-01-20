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Полет Crew Dragon с российским космонавтом запланирован на август 2022 года

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Российская космонавтка Анна Кикина полетит на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon в августе 2022 г., если «Роскосмос» и NASA подпишут соглашение о «перекрестных» полетах, говорится на сайте госкорпорации.

«В случае подписания между "Роскосмосом" и NASA соглашения о «перекрестных» полетах на МКС Анну Кикину планируется ввести в состав основного экипажа корабля Crew Dragon (полет USCV-5), запуск которого предполагается в августе 2022 г., а вместо нее в состав основного экипажа корабля «Союз МС-22» — астронавта NASA Франциско Рубио», — сообщили в «Роскосмосе».

Также Межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основные и дублирующие экипажи длительных экспедиций, которые отправятся на МКС в 2022-2024 гг. В марте этого года на МКС отправятся Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. В сентябре на станцию отправятся Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.

Кроме того, в экипажи кораблей «Союз МС» со стартами в 2023-2024 гг. впервые включены космонавты набора 2018 г.: Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребёнкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев и Олег Платонов, уточнили в «Роскосмосе».

19 января российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубов совершили выход в открытый космос, который продолжался 7 ч 11 мин. В это время они интегрировали в состав российского сегмента МКС узловой модуль «Причал» и подготовили его к стыковкам пилотируемых и грузовых кораблей. Первый корабль «Союз МС-21» пристыкуется к нему 18 марта с российскими космонавтами на борту.

Ранее по теме: «Роскосмос» запустит три грузовых корабля к МКС в 2022 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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