Полет Crew Dragon с российским космонавтом запланирован на август 2022 года
Российская космонавтка Анна Кикина полетит на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon в августе 2022 г., если «Роскосмос» и NASA подпишут соглашение о «перекрестных» полетах, говорится на сайте госкорпорации.
«В случае подписания между "Роскосмосом" и NASA соглашения о «перекрестных» полетах на МКС Анну Кикину планируется ввести в состав основного экипажа корабля Crew Dragon (полет USCV-5), запуск которого предполагается в августе 2022 г., а вместо нее в состав основного экипажа корабля «Союз МС-22» — астронавта NASA Франциско Рубио», — сообщили в «Роскосмосе».
Также Межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основные и дублирующие экипажи длительных экспедиций, которые отправятся на МКС в 2022-2024 гг. В марте этого года на МКС отправятся Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. В сентябре на станцию отправятся Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.
Кроме того, в экипажи кораблей «Союз МС» со стартами в 2023-2024 гг. впервые включены космонавты набора 2018 г.: Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребёнкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев и Олег Платонов, уточнили в «Роскосмосе».
19 января российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубов совершили выход в открытый космос, который продолжался 7 ч 11 мин. В это время они интегрировали в состав российского сегмента МКС узловой модуль «Причал» и подготовили его к стыковкам пилотируемых и грузовых кораблей. Первый корабль «Союз МС-21» пристыкуется к нему 18 марта с российскими космонавтами на борту.