«Роскосмос» запустит три грузовых корабля к МКС в 2022 году

Первый запуск запланирован на 15 февраля в 07:25 мск. Ракета-носитель «Союз-2.1а» выведет на орбиту корабль «Прогресс МС-19», который, по предварительным данным, пробудет в космосе 370 суток. Запуск второго грузового корабля «Прогресс МС-20» запланирован на 3 июня в 12:33 мск, а «Прогресс МС-21» будет запущен 26 октября в 03:19 мск. «Прогресс МС-10» проведет в космосе 173 суток, а «Прогресс МС-21» — 247. Каждый из кораблей доставит на МКС по 2,5 т грузов, в том числе средства медицинского контроля, одежду, питание, топливо, воду и баллоны с воздухом.