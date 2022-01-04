«Роскосмос» запустит три грузовых корабля к МКС в 2022 году
Госкорпорация «Роскосмос» запланировала три запуска грузовых кораблей «Прогресс МС» к Международной космической станции (МКС) в 2022 г., говорится на сайте корпорации. Все пуски пройдут с площадки «Восток» космодрома Байконур.
Первый запуск запланирован на 15 февраля в 07:25 мск. Ракета-носитель «Союз-2.1а» выведет на орбиту корабль «Прогресс МС-19», который, по предварительным данным, пробудет в космосе 370 суток. Запуск второго грузового корабля «Прогресс МС-20» запланирован на 3 июня в 12:33 мск, а «Прогресс МС-21» будет запущен 26 октября в 03:19 мск. «Прогресс МС-10» проведет в космосе 173 суток, а «Прогресс МС-21» — 247. Каждый из кораблей доставит на МКС по 2,5 т грузов, в том числе средства медицинского контроля, одежду, питание, топливо, воду и баллоны с воздухом.
Ранее «Роскосмос» сообщил, что российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубов выйдут в открытый космос 19 января. Открытие выходного люка модуля «Поиск» запланировано на 15.00 по московскому времени. Ожидается, что космонавты проведут в открытом космосе около 6,5 часа. Цель работы – интеграция узлового модуля «Причал», который пристыковался к МКС 26 ноября.