Российские космонавты выйдут в открытый космос с борта МКС 19 января

Основная цель работ — интеграция узлового модуля «Причал», который пристыковался к МКС через многоцелевой лабораторный модуль «Наука» 26 ноября, в состав российского сегмента станции, рассказали в «Роскосмосе». Узловой модуль представляет собой сферический герметичный отсек, к которому могут пристыковаться до пяти кораблей.