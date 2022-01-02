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Российские космонавты выйдут в открытый космос с борта МКС 19 января

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Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), выйдут в открытый космос 19 января. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Открытие выходного люка модуля «Поиск» запланировано на 15:00 по московскому времени. Ожидается, что космонавты проведут в открытом космосе около 6,5 часов.

Основная цель работ — интеграция узлового модуля «Причал», который пристыковался к МКС через многоцелевой лабораторный модуль «Наука» 26 ноября, в состав российского сегмента станции, рассказали в «Роскосмосе». Узловой модуль представляет собой сферический герметичный отсек, к которому могут пристыковаться до пяти кораблей.

Космонавты должны будут установить поручни между двумя модулями, демонтировать чехлы экранно-вакуумной теплоизоляции с поручней, подключить кабели межмодульной связи и ТВ-кабель между новыми модулями, а также установить мишени стыковки и контроля стыковки.

Отмечается, что выход в космос будет выполняться в скафандрах «Орлан-МКС» № 4 и 5. Шкаплеров наденет командирскую экипировку с красными лампасами (скафандр «Орлан-МКС» № 5), Дубров — с синими лампасами вдоль скафандра («Орлан-МКС» № 4).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных