Российские космонавты выйдут в открытый космос с борта МКС 19 января
Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), выйдут в открытый космос 19 января. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».
Открытие выходного люка модуля «Поиск» запланировано на 15:00 по московскому времени. Ожидается, что космонавты проведут в открытом космосе около 6,5 часов.
Основная цель работ — интеграция узлового модуля «Причал», который пристыковался к МКС через многоцелевой лабораторный модуль «Наука» 26 ноября, в состав российского сегмента станции, рассказали в «Роскосмосе». Узловой модуль представляет собой сферический герметичный отсек, к которому могут пристыковаться до пяти кораблей.
Космонавты должны будут установить поручни между двумя модулями, демонтировать чехлы экранно-вакуумной теплоизоляции с поручней, подключить кабели межмодульной связи и ТВ-кабель между новыми модулями, а также установить мишени стыковки и контроля стыковки.
Отмечается, что выход в космос будет выполняться в скафандрах «Орлан-МКС» № 4 и 5. Шкаплеров наденет командирскую экипировку с красными лампасами (скафандр «Орлан-МКС» № 5), Дубров — с синими лампасами вдоль скафандра («Орлан-МКС» № 4).