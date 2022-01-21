Инфекционист дал прогноз пика заболеваемости COVID-19 в середине февраля

Инкубационный период штамма коронавируса омикрон составляет два-три дня, максимум – семь. На четвертом инкубационном периоде наступит максимум заболеваемости, добавил Тимаков. «В Москве это будет в конце января — начале февраля, так как она первая вошла в этот процесс. Общий пик по России мы увидим с вами немного растянутый и размытый, он будет в середине февраля, потому что каждый регион входит в этот процесс отдельно», — объяснил он.