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Инфекционист дал прогноз пика заболеваемости COVID-19 в середине февраля

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Пик заболеваемости коронавирусом в России будет достигнут в середине февраля, в Москве он наступит в конце января – начале февраля, сообщил ТАСС со ссылкой на инфекциониста Евгения Тимакова.

Инкубационный период штамма коронавируса омикрон составляет два-три дня, максимум – семь. На четвертом инкубационном периоде наступит максимум заболеваемости, добавил Тимаков. «В Москве это будет в конце января — начале февраля, так как она первая вошла в этот процесс. Общий пик по России мы увидим с вами немного растянутый и размытый, он будет в середине февраля, потому что каждый регион входит в этот процесс отдельно», — объяснил он.

По его мнению, число случаев заражения выше, чем регистрируется, потому что у переболевших коронавирусом и вакцинированных омикрон проходит с легкими симптомами, при которых они не делают тест на коронавирус.

20 января оперштаб сообщил о 38 850 новых случаях заражения коронавирусом – это максимум с 13 ноября. В Москве в этот день выявили максимум за весь период пандемии — 11 557 случаев коронавируса. Заболеваемость коронавирусом растет в России с 11 января на фоне распространения штамма омикрон. Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что при росте заболеваемости за неделю в два раза число госпитализаций выросло на 10,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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