Инфекционист дал прогноз пика заболеваемости COVID-19 в середине февраля
Пик заболеваемости коронавирусом в России будет достигнут в середине февраля, в Москве он наступит в конце января – начале февраля, сообщил ТАСС со ссылкой на инфекциониста Евгения Тимакова.
Инкубационный период штамма коронавируса омикрон составляет два-три дня, максимум – семь. На четвертом инкубационном периоде наступит максимум заболеваемости, добавил Тимаков. «В Москве это будет в конце января — начале февраля, так как она первая вошла в этот процесс. Общий пик по России мы увидим с вами немного растянутый и размытый, он будет в середине февраля, потому что каждый регион входит в этот процесс отдельно», — объяснил он.
По его мнению, число случаев заражения выше, чем регистрируется, потому что у переболевших коронавирусом и вакцинированных омикрон проходит с легкими симптомами, при которых они не делают тест на коронавирус.
20 января оперштаб сообщил о 38 850 новых случаях заражения коронавирусом – это максимум с 13 ноября. В Москве в этот день выявили максимум за весь период пандемии — 11 557 случаев коронавируса. Заболеваемость коронавирусом растет в России с 11 января на фоне распространения штамма омикрон. Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что при росте заболеваемости за неделю в два раза число госпитализаций выросло на 10,5%.