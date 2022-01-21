Песков рассказал о «прекрасном» самочувствии Путина

Омикрон содержит 32 мутации — больше всех ранее известных штаммов коронавируса. За счет изменений новый вариант инфекции более заразен и быстрее распространяется, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ввиду этого заболеваемость COVID-19 в мире в ноябре стала резко расти, а в январе новая волна заражений началась в России. За последние сутки оперштаб зафиксировал рекордные за всю пандемию 49 513 новых случаев коронавируса в стране. Скончались 692 пациента с COVID-19.