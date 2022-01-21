Газета
Общество

Песков рассказал о «прекрасном» самочувствии Путина

Ведомости

Президент России Владимир Путин чувствует себя прекрасно, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом он высказался после того, как вчера президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о повтором перенесении COVID-19 ввиду заражения штаммом коронавируса омикрон.

«Президент прекрасно себя чувствует, в рабочем настроении, работает», — сказал Песков о Путине.

Сейчас предпочтительным для главы государства является комбинированный режим работы, отметил пресс-секретарь. Так, Кремль старается минимизировать очные публичные мероприятия с участием президента, а на непубличных рабочих встречах, которые проходят очно, Путин находится в нескольких метрах от собеседников, уточнил Песков.

Президент прошел вакцинацию от коронавируса «Спутником V» в марте прошлого года. После этого его пресс-секретарь неоднократно говорил, что у главы государства сохраняется высокий уровень антител. В конце ноября 2021 г. Путин ревакцинировался «Спутником лайт».

20 января Лукашенко заявил, что повторно перенес коронавирус после заражения южноафриканским штаммом омикрон. До этого белорусский президент переболел COVID-19 летом 2020 г. Оба раза политик перенес инфекцию «на ногах». Точные даты своего повторного заболевания Лукашенко не назвал, при этом 29 декабря 2021 г. он встречался с Путиным лично в Санкт-Петербурге.

Омикрон содержит 32 мутации — больше всех ранее известных штаммов коронавируса. За счет изменений новый вариант инфекции более заразен и быстрее распространяется, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ввиду этого заболеваемость COVID-19 в мире в ноябре стала резко расти, а в январе новая волна заражений началась в России. За последние сутки оперштаб зафиксировал рекордные за всю пандемию 49 513 новых случаев коронавируса в стране. Скончались 692 пациента с COVID-19.

Ранее по теме: Лукашенко сообщил, что второй раз переболел COVID-19

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных