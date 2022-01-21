Песков рассказал о «прекрасном» самочувствии Путина
Президент России Владимир Путин чувствует себя прекрасно, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом он высказался после того, как вчера президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о повтором перенесении COVID-19 ввиду заражения штаммом коронавируса омикрон.
«Президент прекрасно себя чувствует, в рабочем настроении, работает», — сказал Песков о Путине.
Сейчас предпочтительным для главы государства является комбинированный режим работы, отметил пресс-секретарь. Так, Кремль старается минимизировать очные публичные мероприятия с участием президента, а на непубличных рабочих встречах, которые проходят очно, Путин находится в нескольких метрах от собеседников, уточнил Песков.
Президент прошел вакцинацию от коронавируса «Спутником V» в марте прошлого года. После этого его пресс-секретарь неоднократно говорил, что у главы государства сохраняется высокий уровень антител. В конце ноября 2021 г. Путин ревакцинировался «Спутником лайт».
20 января Лукашенко заявил, что повторно перенес коронавирус после заражения южноафриканским штаммом омикрон. До этого белорусский президент переболел COVID-19 летом 2020 г. Оба раза политик перенес инфекцию «на ногах». Точные даты своего повторного заболевания Лукашенко не назвал, при этом 29 декабря 2021 г. он встречался с Путиным лично в Санкт-Петербурге.
Омикрон содержит 32 мутации — больше всех ранее известных штаммов коронавируса. За счет изменений новый вариант инфекции более заразен и быстрее распространяется, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ввиду этого заболеваемость COVID-19 в мире в ноябре стала резко расти, а в январе новая волна заражений началась в России. За последние сутки оперштаб зафиксировал рекордные за всю пандемию 49 513 новых случаев коронавируса в стране. Скончались 692 пациента с COVID-19.