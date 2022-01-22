В России за сутки выявили более 57 000 заболевших коронавирусом
За последние сутки в стране выявили 57 212 случаев коронавируса, что стало максимальным числом за всю историю пандемии. Предыдущий рекорд был установлен 21 января, когда положительный тест на COVID-19 получили 49 513 человек.
Выздоровевшими за сутки признали 25 525 человек, умер 681 пациент, сообщил оперштаб 22 января. Днем ранее скончались 692 человека с коронавирусом. Количество госпитализаций выросло по сравнению с пятницей на 8,4% и составило 9902 человека.
В Москве за сутки госпитализированы 1077 человек, что составляет 6,7% от числа выявленных случаев COVID-19. На ИВЛ находятся 506 человек, выздоровели 3025 пациентов. За сутки в столице умерли 69 человек, у всех была диагностирована пневмония.
Наибольшее число выявленных случаев коронавируса зафиксировано в Москве (+16 094), Санкт-Петербурге (+8451), Московской (+6400), Нижегородской (+1358) областях и Якутии (+1003).
11 января руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что при негативном сценарии развития ситуации заболеваемость коронавирусом в России может превысить 100 000 новых заражений в сутки.
Всего за время пандемии в России выявлено 11 044 986 случаев коронавируса, умерли 325 433 человека.