В России за сутки выявили более 57 000 заболевших коронавирусом

В Москве за сутки госпитализированы 1077 человек, что составляет 6,7% от числа выявленных случаев COVID-19. На ИВЛ находятся 506 человек, выздоровели 3025 пациентов. За сутки в столице умерли 69 человек, у всех была диагностирована пневмония.