В России и Москве зарегистрировали рекордное число заболевших коронавирусом

Это подтверждают данные Москвы, где штамм омикрон стал доминирующим. 18 января москвичей с симптомами ОРВИ и температурой не выше 38°C пригласили дойти до поликлиник самостоятельно из-за роста числа вызовов врачей на дом, а число дежурных врачей в амбулаторном звене увеличили, писали 19 января «Ведомости». 18 января на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19 Собянин заявлял, что ожидает удвоения числа обращений в поликлиники в течение недели. «Нагрузка на поликлиники будет просто колоссальной», – заявил он.