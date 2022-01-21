В России и Москве зарегистрировали рекордное число заболевших коронавирусом

В России и Москве зарегистрировали рекордное число заболевших коронавирусомРост заболеваемости за сутки составил 28% по стране и 38% в столице
В России и Москве зафиксировано рекордное с начала пандемии число новых случаев коронавируса – за предыдущие сутки в стране заболели 49 513 человек, в столице – 15 987 человек, следует из данных федерального и московского оперштабов по борьбе с COVID-19. По сравнению с предыдущим днем показатели увеличились в 1,3 раза (плюс 10 663 заболевших) и в 1,4 раза (плюс 4430 заболевших) соответственно.
11 января глава Роспотребнадзора Анна Попова допускала, что при негативном сценарии заболеваемость ковидом в стране во время пятой волны может превысить 100 000 новых заражений в сутки. На брифинге 14 января она объясняла это тем, что омикрон в 3–7 раз заразнее предыдущих вариантов вируса. Регионы уже «начали полыхать» и достижение суточных показателей, озвученных Поповой, вполне реально, заявил «Ведомостям» инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков: «В ближайшие две недели показатели будут только нарастать».
Штамм омикрон обнаружен уже в 57 из 85 регионов страны. Но в России пока в структуре выявленных новых случаев все же доминирует дельта – 52,3%, тогда как на омикрон и другие штаммы приходятся оставшиеся 47,7%, говорится в сообщении федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Для сравнения: три дня назад на дельту в России приходилось 60% выявляемых случаев, заявляла 18 января вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19. Вытеснение омикроном дельты на территории страны – это вопрос нескольких недель, считает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. По мнению Позднякова, омикрону на это потребуется месяц.
Будет ли локдаун?
На прошедшей накануне встрече президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина не поднимался вопрос о возможности введения локдауна в Москве из-за коронавируса, заявил 21 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»). Как пояснил журналистам Песков, опыт работы в условиях предыдущих волн «позволяет не акцентироваться на локдаунах».
Главный критерий, по которому власти принимают решение о введении ограничительных мер, – это готовность системы здравоохранения, пояснил «Ведомостям» Вознесенский. Если ковидные койки начинают заканчиваться, такие меры вводятся. В случае с омикроном ситуация серьезная, но пока только для поликлинического звена, а не для стационаров, сказал он.
Это подтверждают данные Москвы, где штамм омикрон стал доминирующим. 18 января москвичей с симптомами ОРВИ и температурой не выше 38°C пригласили дойти до поликлиник самостоятельно из-за роста числа вызовов врачей на дом, а число дежурных врачей в амбулаторном звене увеличили, писали 19 января «Ведомости». 18 января на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19 Собянин заявлял, что ожидает удвоения числа обращений в поликлиники в течение недели. «Нагрузка на поликлиники будет просто колоссальной», – заявил он.
Хотя столичные показатели заболеваемости и бьют рекорды с начала пандемии вторые сутки подряд, число госпитализаций в Москве выросло на 14% по сравнению с предыдущим днем – до 1064 пациента. «Это 6,7% от числа выявленных случаев заболевания COVID-19», – уточняет столичный оперштаб в своем сообщении. В предыдущие пики ковида госпитализировали более 10-15% от выявленных случаев коронвируса, говорит заведующий терапевтической клиникой Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Владимир Сибирский. Учитывая высокую заразность вируса, в локдаунах нет никакого смысла, за исключением случаев серьезного коллапса системы здравоохранения в конкретных регионах, уверен Поздняков.
Число госпитализаций по России в целом за прошлые сутки составило 9 136 человек, снизившись по сравнению с предыдущими сутками на 0,34%. Увеличение произошло в 40 регионах, которые оперштаб не уточняет. За прошлые сутки в России умерло 692 человека, в том числе в столице скончались 72 пациента, сообщили также оперштабы.
Закончится ли пандемия на омикроне?
Появление нового штамма коронавируса омикрон разделило научное и медицинское сообщество на тех, кто считает его возникновение началом конца двухлетней пандемии, и тех, кто в это не верит.
Предпослыки для завершения острой глобальной фазы пандемии есть, считает Поздняков. Омикрон смог инфицировать тех, кто сумел избежать заражения предыдущими штаммами, а также не вакцинировался. Кроме того, новый заразный штамм «зацепил» привитых и ранее переболевших.
Вопрос заключается в том, будет ли иммунитет, полученный после перенесенного омикрона, защищать от нового штамма, говорит Вознесенский. «Если будет, то вероятность того, что пандемия закончится на штамме омикрон, довольно высокая», – сказал он. За счет формирования популяционного иммунитета вирус может остаться ежегодной инфекцией, как грипп, надеется Сибирский.
Если же появится более заразная и опасная мутация коронавируса, а иммунитет, сформированный после омикрон-коронавируса, не будет защищать, пандемия продолжится, сказал Вознесенский. По словам вирусолога, завкафедрой Первого государственного медицинского университета им. Сеченова Виталия Зверева, никто не может дать гарантий, что не появятся новые варианты вируса. Тем не менее, они будут легче предыдущих, цитировал 21 января «Интерфакс» его слова.
Эпидемиолог Василий Власов считает, что после пика пятой волны, который ожидается в течение двух недель, эпидемия продолжится – просто какое-то время будет доминировать омикрон. Заболеваемость при этом не снизится ниже октябрьского уровня (от 3993 до 8166 заражений в день в Москве, от 23 888 до 40 993 – по стране), отметил эпидемиолог.