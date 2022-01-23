В России за сутки выявили 63 205 случаев коронавируса
За последние сутки в стране зафиксировали 63 205 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 679 человек, сообщил оперштаб.
В России впервые за все время пандемии выявили более 60 000 заболевших за сутки, днем ранее тоже был поставлен рекорд — более 57 000 случаев. Госпитализированы в течение 24 часов 6211 человек, что на 37,3% меньше по сравнению с 22 января. Полностью выздоровели от коронавируса, по данным оперштаба, 23 045 пациентов.
Наибольшее количество новых случаев выявлено в Москве (+17 528), Санкт-Петербурге (+9535), Московской (+7056), Нижегородской (+1258) областях и ХМАО (+1142).
В столице за сутки госпитализировано 5,9% от числа выявленных случаев заболевания COVID-19 — 1040 человек. Днем ранее в больницы попали 1077 человек. На ИВЛ находятся 508 пациентов, умерли 73 заболевших. В Москве выздоровели еще 2815 человек.
Всего в России выявлен 11 108 191 случай коронавируса, умерли 326 112 человек, выздоровели 10 023 622 пациента.
По состоянию на 21 января вакцинация первым компонентом проведена 81 981 007 раз, вакцинация полного цикла — 78 059 701 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,4%, рассказала в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова.