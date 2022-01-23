В России за сутки выявили 63 205 случаев коронавируса

В России впервые за все время пандемии выявили более 60 000 заболевших за сутки, днем ранее тоже был поставлен рекорд — более 57 000 случаев. Госпитализированы в течение 24 часов 6211 человек, что на 37,3% меньше по сравнению с 22 января. Полностью выздоровели от коронавируса, по данным оперштаба, 23 045 пациентов.