СК начал проверку после возгорания на танкере с мазутом в Черном море
Следствие проводит проверку по факту возгорания в машинном отделении танкера под иностранным флагом в акватории Черного моря в районе Краснодарского края. Пожар локализован, угрозы экипажу и окружающей среде нет, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Пожар на танкере Almuntazah под флагом Коморских Островов произошел вечером 22 января в двух милях от мыса Железный рог поселка Волна Темрюкского района.
«Следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте работают на месте происшествия, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и ущерба», — говорится в сообщении СК.
На борту танкера 700 т мазута, следов загрязнения воды в Черном море нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота. Экипаж танкера состоит из семи граждан России, никто не пострадал.
«Открытого огня нет, но из вентиляционных отверстий аварийного судна появился черный дым», — отметил собеседник агентства, добавив, что препятствий судоходству в Керченском проливе нет.