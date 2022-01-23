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СК начал проверку после возгорания на танкере с мазутом в Черном море

Ведомости

Следствие проводит проверку по факту возгорания в машинном отделении танкера под иностранным флагом в акватории Черного моря в районе Краснодарского края. Пожар локализован, угрозы экипажу и окружающей среде нет, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Пожар на танкере Almuntazah под флагом Коморских Островов произошел вечером 22 января в двух милях от мыса Железный рог поселка Волна Темрюкского района.

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«Следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте работают на месте происшествия, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и ущерба», — говорится в сообщении СК.

На борту танкера 700 т мазута, следов загрязнения воды в Черном море нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота. Экипаж танкера состоит из семи граждан России, никто не пострадал.

«Открытого огня нет, но из вентиляционных отверстий аварийного судна появился черный дым», — отметил собеседник агентства, добавив, что препятствий судоходству в Керченском проливе нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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