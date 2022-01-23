СК начал проверку после возгорания на танкере с мазутом в Черном море

Следствие проводит проверку по факту возгорания в машинном отделении танкера под иностранным флагом в акватории Черного моря в районе Краснодарского края. Пожар локализован, угрозы экипажу и окружающей среде нет, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.