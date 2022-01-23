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Эксперты назвали сферы деятельности недисциплинированных заемщиков

Ведомости

Представители наиболее пострадавших в результате пандемии отраслей являются самыми недисциплинированными заемщиками, следует из данных опроса микрофинансовых организаций, который провело «РИА Новости».

«Самые частые просрочки характерны для заемщиков, которые работают в наиболее пострадавших отраслях, до сих пор ощущающих на себе последствия кризиса и не сумевших восстановиться в полном объеме» — рассказала генеральный директор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко.

В числе таких сфер эксперт назвала общепит, туристическую отрасль, фитнес, event-индустрию, также не вовремя осуществляют платежи по кредитам работники кинотеатров. 

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Оценивать платежную дисциплину с привязкой к профессии сложно, так как экономическая ситуация постоянно меняется, добавила директор СРО «МиР» Елена Стратьева. То, как россияне выплачивают кредиты, напрямую зависит от их квалификации, а не от профессии, считает генеральный директор МФК «Займер» (Robocash Group) Роман Макаров. Заемщики только начинают строить карьеру, у них обычно нет опыта взаимодействия с кредиторами, говорит эксперт. 

Не допускают просрочек задолженности сотрудники финансовой сферы, IT-специалисты, юристы, представители бюджетной сферы и силовики, выяснило агентство. 

«Почти треть всех выдач за 2021 г. пришлась на клиентов пенсионного возраста, которые более ответственно относятся к выполнению своих обязательств. Только 7% пенсионеров... вовремя не погасили заем», — добавляет директор департамента управления рисками МКК «Арифметика» Кристина Меликян.

По данным МФО, клиенты с задолженностью, как правило, берут ссуду в размере до 17 000 руб. на срок до 27 дней, а просрочка длится до месяца.

Выдача потребительских кредитов в России выросла на 15,1% в годовом выражении, но снизилась на 14,3% по сравнению с 2019 г., сообщало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). За 11 месяцев прошлого года было выдано 15,09 млн потребкредитов, рост во многом связан с последствиями карантинных мероприятий во II квартале прошлого года, когда выдача потребкредитов упала наиболее сильно, отметили в НБКИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных