Эксперты назвали сферы деятельности недисциплинированных заемщиков
Представители наиболее пострадавших в результате пандемии отраслей являются самыми недисциплинированными заемщиками, следует из данных опроса микрофинансовых организаций, который провело «РИА Новости».
«Самые частые просрочки характерны для заемщиков, которые работают в наиболее пострадавших отраслях, до сих пор ощущающих на себе последствия кризиса и не сумевших восстановиться в полном объеме» — рассказала генеральный директор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко.
В числе таких сфер эксперт назвала общепит, туристическую отрасль, фитнес, event-индустрию, также не вовремя осуществляют платежи по кредитам работники кинотеатров.
Оценивать платежную дисциплину с привязкой к профессии сложно, так как экономическая ситуация постоянно меняется, добавила директор СРО «МиР» Елена Стратьева. То, как россияне выплачивают кредиты, напрямую зависит от их квалификации, а не от профессии, считает генеральный директор МФК «Займер» (Robocash Group) Роман Макаров. Заемщики только начинают строить карьеру, у них обычно нет опыта взаимодействия с кредиторами, говорит эксперт.
Не допускают просрочек задолженности сотрудники финансовой сферы, IT-специалисты, юристы, представители бюджетной сферы и силовики, выяснило агентство.
«Почти треть всех выдач за 2021 г. пришлась на клиентов пенсионного возраста, которые более ответственно относятся к выполнению своих обязательств. Только 7% пенсионеров... вовремя не погасили заем», — добавляет директор департамента управления рисками МКК «Арифметика» Кристина Меликян.
По данным МФО, клиенты с задолженностью, как правило, берут ссуду в размере до 17 000 руб. на срок до 27 дней, а просрочка длится до месяца.
Выдача потребительских кредитов в России выросла на 15,1% в годовом выражении, но снизилась на 14,3% по сравнению с 2019 г., сообщало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). За 11 месяцев прошлого года было выдано 15,09 млн потребкредитов, рост во многом связан с последствиями карантинных мероприятий во II квартале прошлого года, когда выдача потребкредитов упала наиболее сильно, отметили в НБКИ.