Эксперты назвали сферы деятельности недисциплинированных заемщиков

Оценивать платежную дисциплину с привязкой к профессии сложно, так как экономическая ситуация постоянно меняется, добавила директор СРО «МиР» Елена Стратьева. То, как россияне выплачивают кредиты, напрямую зависит от их квалификации, а не от профессии, считает генеральный директор МФК «Займер» (Robocash Group) Роман Макаров. Заемщики только начинают строить карьеру, у них обычно нет опыта взаимодействия с кредиторами, говорит эксперт.